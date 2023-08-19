Konya'da Vatandaşlar Yüksek Gıda Fiyatlarından Şikayetçi

TANER ÖZAY

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin, kent merkezindeki Nalçacı semt pazarında dinlediği bir vatandaş, "Vallahi anamız ağladı. Nasıl olacak, nasıl gidecek bilmiyorum. Bir koli yumurta 110 lira. Belediye seçimlerinde ağızlarının paylarını verip düzelteceğiz inşallah tek gayemiz o" dedi.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, Nalçacı pazarında satış yapan pazarcı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Para kazanamadığını belirten pazarcı, "Batıyoruz, bittik. Biz üreticiyiz bak mesela 35 liraya domates satıyoruz ama para kazanamıyoruz. İşçi parası masrafı bin liraya bir kamyon hayvan gübresi döktürüyorduk şimdi olmuş 4-5 bin lira. Bir elektrik faturası geliyor 5 bin TL" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMASAM NE YAPACAĞIM?"

Alıcıların eskisi gibi alışveriş yapamadığını dile getiren başka bir pazarcı esnafı da, "Alıcılar az alıyor fazla almıyorlar. Eskiden bir iki kilo alırlardı şimdi taneye kadar düştük. Masraflar yükselince satışlarda azalmaya başladı" siteminde bulundu.

Girdi masraflarından dert yanan başka bir pazarcı esnafı ise, "Nakliye üzerinden yakıtı düşürmek lazım. Önceden benim arabam totalde 500 lira yakıyordu şimdi 100 TL yakmaya başladı. Evim, kendi evim olmasa kira bedelini karşılayacak durumda değilim. Şu an en kötü bir ev 8-10 bin TL civarında. Kendi evim, bir ay sonra yıkılacak kira arıyorum emekli maaşım benim kiramı karşılayamıyor. Ben çalışmasam ne yapacağım ya hırsızlık yapacağım ya soysuzluk yapacağım ya da çalacağım" şeklinde konuştu.

Alışveriş yapmakta zorlandıklarını aktaran bir vatandaş, "Anamız ağladı. Vallahi anamız ağladı. Nasıl olacak nasıl gidecek bilmiyorum. Bir koli yumurta 110 lira. Belediye seçimlerinde ağızlarının paylarını verip düzelteceğiz inşallah tek gayemiz o" dedi.

"BELEDİYE SEÇİMLERİNDE DÜZELTECEĞİZ"

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici ise şunları söyledi:

"Bugün Konya Nalçacı pazarına ziyaret gerçekleştirdik. Ağustos ayındayız. Sebze ve meyvenin en bol üretildiği bir dönemdeyiz. Yaz dönemi olmasına rağmen pazarda fiyatlar halen çok yüksek. Bunu hem görüştüğümüz müşteriden hem de satıcılardan teyit ettik. Bugün yerli üretim bir bamyanın fiyatı 130 lira. Yine soğanın kilogram fiyatı 10-13 lira arasında değişiyor. Yine patatesin kilosu 15 lira. Yerli domates 35 lira. Karpuzun en bol olduğu bir dönemde karpuz kilosunun 12-13 lira olduğunu gözlemledik. Bir karpuz, bir kavun alan vatandaşımızı gördük ve 238 lira ödediğini gözlemledik. Satıcılarımız sebze meyve alım fiyatlarının kilogram bazında ciddi anlamda azaldığını, daha önce bu pazarda 30-40 kasa sebze meyve satarken bunun 20 kadar düştüğünü ifade ediyorlar. Bu ekonomik gidişata dur demek, değiştirmek milletimizin elinde. Ayrıca buradan AKP İl Başkanı Hasan Angı'ya bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hasan Angı geçtiğimiz aylarda, 'yazın şimdi ürünün bol olduğu dönemde rahat rahat yenir. Çocukluğumuzda kış günü sebze tüketmezdik' biz demişti. İktidar vekilleri, gelsin görsünler; şu anda da vatandaşlarımız rahatlıkla sebze, meyve alıp tüketemiyorlar. Yazın da kışın da durum değişmiyor. Hatta il başkanı 'kışın turşu yerdik biz' demişti. İnanın şu anda vatandaşımız turşu yapmak için bile bol miktarda domates, biber, salatalık alacak durumları yok."