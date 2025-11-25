Konya'da Üreticilere E-ihracat Eğitimi Verildi

Konya'da Güvenilir Ürün Platformu'nun "İhracatın Kahramanları" projesi kapsamında üreticilere e-ihracat eğitimi verildi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte üreticilere verilen e-ihracat eğitimiyle kentteki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

Eğitimde; e-ihracat, teşvikler, pazarlama tüyoları ve ihracatı hızlandıracak birçok başlıkta sunum yapıldı.

Üreticilere, e-ihracat pazaryerleri için çeşitli fırsatlar ve indirimler hakkında bilgi verildi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın en çok ihracat yapan ilk 10 il arasında yer aldığını söyledi.

Kentte 3 bin 500'ü aşkın ihracatçı olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"97 farklı ana sektörde, 200'ün üzerinde ülkeye ürün göndermekteyiz. 1,7 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız, üretim ve ihracat kapasitemizin gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Tüm bu veriler, Konya'nın yalnızca Türkiye'nin değil, küresel ekonominin de güçlü bir oyuncusu haline geldiğini göstermektedir. E-ticaret yapan firma sayımızın yüksek oluşu, dijital dönüşüme uyum hızımız, güçlü üretim altyapımız, gelişen lojistik kabiliyetlerimiz ve deprem güvenliği yüksek arazi yapımız Konya'yı ulusal ve uluslararası ölçekte cazibe merkezi haline getiriyor."

Öztürk, etkinliğin yeni işbirliklerine ve başarı hikayelerine vesile olacağına inandığını dile getirdi.

Etkinliğe, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ile çok sayıda kişi katıldı.