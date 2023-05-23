Konya'da Türkiye Ekonomisinin Geleceği İstişare Toplantısı Düzenlendi

Konya'da Türkiye Ekonomisinin Geleceği başlıklı istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Konya Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız'ın katılımıyla yapıldı. Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, gittiği her OSB'de ya yeni tahsisler yapılmış olduğunu ya da OSB'lerin yeni genişleme alanları açarak buraları üretime kazandırmak istediklerini ifade ederek "İşte bizim bu yatırım ve üretim iştahını korumamız, geliştirmemiz şart. Konya'yı ne kadar güçlü bir üretim ve ihracat şehri haline getirirsek, Türkiye'yi de o kadar büyütürüz. Üretim önündeki engelleri ne kadar kaldırır, sanayicilerimizin finansa erişimini ne kadar kolaylaştırırsak, ihracatımızı ne kadar artırırsak cennet vatanımızı da o kadar kalkındırırız. Hamdolsun geçmişte, özellikle de son 20 yılda bunu başardık, Anadolu'nun sinesindeki girişimcilik ruhunu gün yüzüne çıkardık" dedi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de, "Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne kadar geçen 100 yılı geride bırakırken ekonomide çok daha büyük hamleleri gerçekleştirme hedefiyle ikinci yüz yılımıza giriyoruz. Seçim sonrası yeni dönemde milletimizin mutluluğunu ve refahını gözeten anlayışın devam etmesi, ekonomik istikrar ve güven ortamının tekrar tesis edilmesi öncelikli beklentimizdir. Enflasyonla mücadele yeni dönemde ilk sırada yer almaktadır. Enflasyonu düşürmeye yönelik kalıcı adımların hızlandırılması son derece önemli hale gelmiştir. Problemlerin çözümü için devletimizle el ele veriyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, "Konya'mız üretim iklimine uyumlu ve gerçekten hükümetimizin ortaya koyduğu programlar çerçevesinde ülkemizin büyümesine, gelişmesine istihdamına ihracatına katkı vermeye devam ediyor. Bu vesileyle üretim odaklı yatırımlar konusunda bütçe hesabı yapmadan özellikle Konya sanayimizin gelişmesine ve büyümesine katkı veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza ve oda başkanlarımıza, tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise, "Pandeminin ardından tedarik zincirlerindeki kopma başta enerji ve gıda fiyatları olmak üzere tüm emtiya fiyatlarında artış oluşturdu. Bunun da ülkelere ciddi bir yansıması oldu. Tüm dünya bir enflasyon problemiyle karşı karşıya kaldı. Halen dünya enflasyonla mücadelesini sürdürmeye çalışıyor. Bizde de bu problem var. Biz de bu mücadeleyi sürdürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Toplantıya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ve Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de katıldı. - KONYA