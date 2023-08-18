Konya'da Okul Servis Ücretlerinde Düzenleme Yapıldı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'daki okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı. En kısa mesafe 9 bin 900 TL, en uzun mesafe ise 13 bin 500 TL olarak belirlendi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'daki okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıklayarak, en kısa mesafenin 9 bin 900 TL, en uzun mesafenin ise 13 bin 500 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Konya'da 3 bin 372 servis aracının eğitim ve öğretim yılına hazırlandığını kaydeden KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "2023-2024 Eğitim - Öğretim döneminde taşıma ücretleri geçen bir yıllık zaman aralığındaki yeniden değerleme oranları, işletme maliyetleri, personel ücretleri, amortisman giderleri, enflasyon, akaryakıt ve ürünlerindeki fiyat artış rakamları dikkate alınarak yıllık 0-3 kilometreye kadar olan mesafeler için 9 bin 900 TL, 0-6 kilometreye kadar 11 bin 250 TL, 0-12 kilometreye kadar 12 bin 600 TL, 0-20 kilometreye kadar 13 bin 500 TL olarak düzenlenmiştir. Bu vesile ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KONYA