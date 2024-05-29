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KONYA'da Minibüs ve Taksi Ücretlerine Düzenleme Yapıldı

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Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, minibüs ve taksi ücretlerine düzenleme yapıldığını açıkladı. Ulaşım güncellemesiyle ilgili detayları paylaşan Karabacak, yeni tarifelerin 10 Haziran 2024 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını belirtti.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, minibüs ve taksi ücretlerine düzenleme yapıldığını açıkladı.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, ulaşım güncellemesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"15 Ağustos 2023 tarihinde almış olduğumuz şehir içi minibüs ve taksi ücret düzenlemesinin üzerinden 10 ay gibi bir süre geçmiş olup, bu süre zarfında akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışlar nedeniyle ulaşım ücretlerine düzenleme yapma gereği doğmuştur. Alınan kararla minibüs indi- bindi ücretimiz 15 TL, mesafesine göre 18 - 20 TL olarak, taksi ücretlerimiz taksimetre açılışı 30 TL, kilometre ücreti 30 TL, kısa mesafe indi-bindi ücreti 100 TL olarak belirlenmiştir. Alınan karar 10 Haziran 2024 Pazartesi gününden itibaren uygulamaya başlayacaktır." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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