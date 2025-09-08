Konya'da Marketlerde Fahiş Fiyat Denetimi Devam Ediyor

Konya'da kent genelindeki marketlerde fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirildi.

Konya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki denetimleri sürüyor. Bu çerçevede ekipler bir zincir markette temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket denetimi gerçekleştirdi. Ürünlerin etiket ve kasa fiyatı kontrolleri ile son kullanma tarihleri tek tek incelendi.

"8 ayda, 31 bin ürün denetledik, bin 900'üne yakın sıkıntılı ürün olduğu için işlem yapıldı"

Denetimler hakkında bilgi veren Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, "Fiyat etiket denetimi, kasa ve etiket fiyat uyum denetimlerimiz her gün sahada ekibimizle Konya'da devam ettiriyoruz. Konya 2 buçuk milyon nüfusa sahip bir ilimiz bu alanda biz elimizden geldiğince denetimlerimizi yapıyoruz ama tüketicilerimiz de daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaştıklarında Ticaret İl Müdürlüğümüzü arayabilirler. Alo yüz 175'i arayabilirler. E devlet üzerinden şikayetlerini yazıp bize iletebilirler veya valiliğimize, bakanlığımıza çeşitli vesilelerle ulaştığı zaman zaten bize onların dönüşü oluyor. Biz de sahada her gün denetimlerimize devam ediyoruz. Yılbaşından bu yana 8 ayda 31 bin ürün denetlemişiz bunun bin 900'üne yakın sıkıntılı ürün olduğu için işlem yapılmış. Bizim tarafımızdan 6 milyona yakın cezai işlem uygulanmıştır" dedi. - KONYA