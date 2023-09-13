Konya'da köprülü kavşak çalışmaları hızla ilerliyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Yolu Fırat Caddesi kesişimindeki köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceledi. Altay, şehrin trafiğini rahatlatmak adına önemli altyapı çalışmaları yürüttüklerini belirterek, yapılan köprülü kavşakların toplam maliyetinin 1 milyar lira olduğunu ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Yolu Fırat Caddesi kesişimindeki köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceledi.

Altay, Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı'nda çalışmalara yoğun şekilde devam edildiğini söyledi.

Şehrin trafiğini rahatlatmak adına önemli altyapı çalışmaları yürüttüklerini belirten Altay, "Konya'nın dört önemli noktasında köprülü kavşak çalışması gerçekleştiriyoruz. Sedirler Köprülü Kavşağı'nı birkaç ay içinde tamamlayacağız, Taş Köprü Alt Geçidi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Şehir Hastanesi bölgesindeki köprülü kavşakta da çalışmalara başladık." dedi.

Altay, alt geçitlerin tamamlanmasıyla şehir trafiğinde önemli bir rahatlama olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza bize gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii bunlar zor, zahmetli ve büyük altyapı işleri. Servis yollarıyla özellikle hemşehrilerimizin bu işten en az etkileneceği çözümler bulduk. Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı'nda U dönüşleri de yaparak geçişleri kolaylaştırıyoruz. Gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bilindiği üzere, İstanbul Çevre Yolu üzerindeki bütün noktalarda köprülü kavşaklar yaparak yolu trafik ışıklarından arındırmıştık. Şehrin çıkışındaki son noktada Fırat Caddesi'nde de köprülü kavşak çalışmamıza başladık. İnşallah kasım sonuna kadar zemindeki işlerimizi tamamlamayı ve transit yolu açmayı planlıyoruz. Sonrasında U dönüşleri ve üst tarafta Sancak-Yazır geçişlerini tamamlayarak köprülü kavşak inşaatımızı inşallah bahar gelmeden tamamlamayı planlıyoruz. 232 milyon lira maliyetle yaptığımız bu işi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK ve Japon Kalkınma Bankası ile gerçekleştiriyoruz."

4 Köprülü kavşağın maliyeti 1 milyar lira

Şu anda Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış oldukları köprülü kavşakların toplam maliyetinin 1 milyar lira olduğunu ifade eden Altay, kavşaklar tamamlandığında şehrin araç trafiğindeki yoğunluğun gözle görülür şekilde azaldığına şahitlik edeceklerini sözlerine ekledi.