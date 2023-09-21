Konya'da Güneş Enerjisi Santrali'nde Koyun Otlatma Pilot Uygulaması

Konya'daki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) sahası 'Otlatma Pilot Uygulaması' ile koyunların otlaması için kullanıma açıldı. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde, 3 buçuk milyon panelden oluşan GES'te, 70 koyun ile başlayan proje olumlu sonuçlanınca genişletildi ve bu sayı 600 koyuna çıktı. Düzenli saha eğitimleri de alan çiftçiler eskiye göre koyunlarını evlerinin daha yakınında otlattıkları için projeden memnun olduklarını dile getirdi.

Kalyon Enerji tarafından kurulum çalışmaları Ocak 2020'de başlayan GES, Mart 2023'te tam kapasite çalışmaya başladı. Acıgöl havzasının bilinçsiz kullanımı sonucu çölleşmesi sonrasında alınan kararla hayata geçen projede kullanılan paneller yüzde 80-85 yerlilik oranına sahip.

YILDA 3 MİLYAR KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

1,3 GW'lık kapasitesi olan GES, dünyanın 6'ncı, Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali konumunda yer alıyor. 1 milyar 100 milyon dolarlık yatırımla açılan tesiste yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretiliyor. 20 milyon metrekare araziye kurulan GES'te 1 ay kadar önce 'Otlatma Pilot Uygulaması' başlatıldı. Türkiye'de ilk olan uygulamada güneş enerjisi santralinin sahası küçükbaş hayvanların otlaması için kullanımına açıldı.

ÇÖLLEŞMİŞ TOPRAĞI KOYUNLARIN OTLATILABİLECEĞİ MERAYA DÖNÜŞTÜRMEK HEDEFLENİYOR

'Güneşin altında iki dost' söylemiyle başlatılan projede hedef, güneş panellerinin gölgeleme etkisinden faydalanarak çölleşmiş toprağı koyunların otlatılabileceği meraya dönüştürmek. Uygulama ile bölge çobanlarına uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklara alternatif bir saha sunularak verim artışının önü açıldı.

GÜNEŞ PANELLERİNİ KOYUNCA BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

Projeye yönelik bilgi veren Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata, 'Güneş panelleri teknolojik olarak oldukça gelişmiştir. 250-300 milyon dolar katma değer getiriyor. Fabrika ve GES ise yıllık yaklaşık 600 milyon dolar ekonomiye katkı sağlıyor. Biz buraya geldiğimizde çöldü, bitki yoktu. Güneş panellerini koyduktan sonra bölgede buharlaşma daha da azaldı. Dolayısıyla bitki türlerinin çeşitliliği, büyüme hızları arttı. Bölgede küçükbaş hayvancılık da var, faydaya çevirmek istedik. Böyle bir proje başlattık. Hem güneşten elektrik üretip ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de hayvancılık çok önemli, açılım yapmış oluyoruz. Panellerin yüksekliği büyükbaş hayvanların ve hareketli oldukları için keçilerin otlamasına uygun değil. Çalışmalarımız başarılı da oldu seneye daha kapsamlı bir çalışma yapacağız" diye konuştu.

KOYUNLAR OTLARI KISALTMIŞ OLUYOR

Dr. Ata, "Böylece, hem koyunların karınları doyuyor hem de santraldeki otları kısaltmış oluyorlar. Çobanlarla görüşüyoruz, memnunlar. Yeterince ot var birkaç saat içerisinde koyunlarının karnı doymuş oluyor. Bundan sonra projeyi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunu bir rapor haline getirip Tarım ve Orman Bakanlığı ile paylaşacağız. 70 koyun ile başlayan 600 koyuna kadar ulaşan deneme çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Hayvanlar uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklar yerine sahamıza daha kolay erişiyorlar, bu da et ve süt verimlerinde artış sağlıyor. Otları mekanik veya manuel olarak biçmek yerine koyunlarla biçmek de hem ekolojik hem maliyet olarak daha avantajlı. Alandan mümkün olan en üst seviyede yararlanılması için komşu köylerimizdeki sürü sahiplerimize de sahamızı açacağız. Güneş enerjisi santralimizin bir güneş çiftliğine dönüşmesini teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KARA: PANELLER DÖNERKEN SAHADAN ÇIKIYORUZ

73 yaşındaki çiftçi Yusuf Kara ise "Sabah erken saat 04.00,05.00 gibi geliyoruz. Panellerin dönmesine dikkat ediyoruz, dönerken sahadan çıkıyoruz. Burası büyük bir alan olduğu için koyunlar yayıldığında karnı doyuyor, masrafı az oluyor. Aslında daha fazla koyun var ama yayladalar. Bugün sadece 500 koyun getirdim. Evimize de yakın olduğu için buradan yararlanıyoruz, memnunuz. Sahaya girmeden teknik ekip bize eğitim de veriyor" dedi.