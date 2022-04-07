Konya'da finans dünyası Bera Holding iftarında buluştu

KONYA (AA) - Bera Holding Yönetim Kurulu, geleneksel hale gelen iftar yemeğinde Konya'da faaliyet gösteren banka ve katılım bankaları yöneticileri ile bir araya geldi.

Bera Holding açıklamasına göre, Konya'da MPG Makine AŞ binasında düzenlenen programa katılanlara, iftar öncesi üretim alanları gezdirilerek fabrika ve şirket hakkında bilgi verildi.

Konuklar, yüksek mayın ve balistik korumaya sahip kurtarıcı vinç (M4K) başta olmak üzere "füze taşıma ve yükleme vinçleri" ile "el yapımı patlayıcı tespit ve imha robotik kolu" gibi son dönemde TSK envanterine giren ürünleri yerinde gördü.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya, grubun çatısı altında bulunan ve son derece stratejik üretim kapasitesine sahip MPG Makine AŞ'de finans dünyası ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Türkiye için üretim odaklı sürdürülen çabalar esnasında finans dünyası ile yatırım açısından önemli iş birliklerine imza attıklarını belirten Kaya, "Bu vesileyle yatırım, istihdam, üretim faaliyetlerimizde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli banka ve katılım bankalarının yöneticilerine ve tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.