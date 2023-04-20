Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakanlar yoğunluk oluşturdu

Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar, Tarihi Bedesten Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan bayramına sayılı saatler kala vatandaşlar, bayram hazırlığını sürdürüyor. Bayram ziyareti yapacak ve misafir ağırlayacak vatandaşlar, bayram alışverişlerini son günlere bırakınca kentin bir çok noktasında yoğunluk oluştu. Vatandaşların alışveriş için tercih ettiği tarihi Bedesten Çarşısı'da bayram öncesi en yoğun günlerini yaşıyor.

Bayram alışverişinde satışların yoğun geçtiğini ifade eden esnaf Yakup Baştimür, "Beklenen gün geldi elhamdülillah Ramazan ayımız da çok iyi geçti. Allah'ım herkesin orucunu kabul etsin. Elhamdülillah işlerimizde oldukça yoğun geçiyor. Bunların hepsi mübarek Ramazan ayının sonucu bayram yapacağız inşallah. Son günlere kalan vatandaşlarımız da var alışveriş için ama genellikle herkes alıyor şeker lokum çikolatasını. Müşterilerimiz hangi şekeri seçiyor dersek genellikle kaliteli çeşitlerimiz tercih ediliyor. Ama tezgahımıza baktığımız zaman her bütçeye uygun çeşitlerimiz bulunuyor. Fiyatlarımızı sıralamak gerekirse de kilo fiyatlarımız 50 liradan başlayarak, 250 liraya kadar çeşitlerimiz mevcut" dedi.

Esnaf Yüksel Ağırtaş, "Çok şükür işlerimiz bayram nedeniyle arttı, ilerleyen saatlerde de biraz daha artar diye bekliyoruz. Vatandaşlarımızın da ilgisi yoğun onlara da teşekkür ederim. Elhamdülillah çok şükür diyelim inşallah daha iyi olur" şeklinde konuştu. - KONYA