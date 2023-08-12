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Konya'da 8 Jeotermal Sahaya İhale Yapılacak

Ekonomi Haberleri

Konya Valiliği, 5 jeotermal kaynak arama ruhsatlı, 1 doğal mineralli su arama ruhsatlı, 1 jeotermal kaynak ve mineralli su arama ve 1 jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın ihalesini yapacak.

Konya'da toplam 8 ruhsatlı jeotermal saha için ihale yapılacak.

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Konya'da 5 jeotermal kaynak arama ruhsatlı, 1 doğal mineralli su arama ruhsatlı, 1 jeotermal kaynak ve mineralli su arama ve 1 jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Arama ruhsatlı saha için 3 yıllık, işletme ruhsatlı saha için 30 yıllık ruhsatlandırma işlemi yapılacak.

İstekliler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde görebilecek ve ücretsiz olarak temin edebilecekler.

Belirlenen sahaların ihalesi, 24 Ağustos Perşembe günü 09.30 ile 14.00 saatleri arasında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacak.

Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

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