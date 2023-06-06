Konya Büyükşehir Belediyesi, Solar Enerji Sistemlerini Yaygınlaştırıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarında elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan temin etmek amacıyla kurduğu solar enerji sistemlerini yaygınlaştırıyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği bir dönemde yenilenebilir enerji çalışmalarına büyük önem verdiklerine dikkati çekti.

Bu kapsamda, KOSKİ Genel Müdürlüğünün, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren ve içme suyu kuyusu pompalarının çalışmasını sağlayan fotovoltaik paneller kullandığına değinen Altay, sistemin oluşturduğu maliyeti en geç beş yıl içinde amorti ettiğini aktardı.

Altay, 30 yıl kullanım ömrüne sahip solar enerji sistemlerinin, KOSKİ Genel Müdürlüğüne 8 yılda 3 milyon 723 bin kilowatt enerji ürettiğini, yüksek tasarruf sağladığını belirterek, "Şehir merkezinde ve farklı ilçelerimizde 31 ayrı noktada hayata geçirdiğimiz solar enerji sistemleri, 2 bin 77 fotovoltaik panelden oluşuyor." ifadesini kullandı.

Solar enerji sistemlerinin KOSKİ'yi aynı zamanda yüksek maliyetli enerji nakil hatları kurma masrafından da kurtardığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Elektrik harcamalarını en aza indiren bu sitem, enerji nakil hatlarının kuyulara uzak kaldığı bölgelerde büyük bir eksikliği de gidermiş oluyor. Güneş enerjisinden faydalanan sistem, gökyüzünün aydınlanmasıyla kesintisiz su üretimi yapıyor. Havanın kararmasıyla devre dışı kalsa da bölgenin su ihtiyacı halinde şebeke elektriğiyle su üretimine devam edebiliyor. Ayrıca KOSKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki depolarda güvenlik kameraları, SCADA, haberleşme ve klorlama sistemlerinin elektrik ihtiyacı da solar enerji sistemlerinden temin ediyor."

Temiz enerji üretimine tam destek

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin tükettiği enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklardan karşılamak için yaklaşık 104 megavat gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımına da hazırlandığı belirtilerek, şu bilgiye yer verildi:

"Proje hayata geçirildiğinde her yıl 176 bin 800 ton karbondioksitin atmosfere salınması engellenmiş olacak. Bunun yanında güneş enerjisinden en iyi şekilde faydalanmak ve fosil yakıtlardan enerji teminini azaltmak amacıyla Acıkuyu GES Projesi'nin de kurulum çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Yeni Hayvan Pazarı'nın tasarımında da yeşil enerji yönetimini dikkate alarak, kurulu gücü 1.6 megavat bir Çatı GES Projesi hazırladı. Proje tamamlandığında temiz enerji üretimine katkı sağlayacak. Manavgat yangınlarında ve Hatay'da yaşanan büyük depremlerin ardından telefonların şarj edilmesi için devreye alınan Solar Mobil Şarj İstasyonu, elektriğe ihtiyaç duyulan birçok alanda da kullanıldı. Ayrıca, Hatay'da su depolarında otomatik klorlama işlemleri de solar enerjiyle sağlandı."