Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde açıkladığı konutlarda ücretsiz gaz müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin faturalarının tamamı ve sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanacak.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlarda 'ücretsiz gaz müjdesi' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.