Konutlarda 1 kWh elektrik için ortalama 139,1 kuruş ödendi

Konutlarda 1'inci dönemde 1 kWh elektrik için ortalama 139,1 kuruş ödendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Birinci Dönem (Ocak-Haziran) Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları'nı açıkladı. Buna göre, sanayide birinci dönemde 1 kWh elektrik için ortalama 217,4 kuruş ödendi. Sanayide 2022 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 124,6 artarak ortalama 217,4 kuruş oldu.

Konutlarda birinci dönemde 1 kWh elektrik için ortalama 139,1 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 53,9 artarak ortalama 139,1 kuruş oldu.

Sanayide birinci dönemde 1 metreküp doğal gaz için ortalama 1 070,7 kuruş ödendi

Sanayide 2022 yılı birinci dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 metreküp doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 216,7 artarak ortalama 1 070,7 kuruş oldu.

Konutlarda birinci dönemde 1 metreküp doğal gaz için ortalama 295,3 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketicilerin 2022 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 31,8 artarak ortalama 295,3 kuruş oldu. - İSTANBUL