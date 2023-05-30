KONUTDER Başkanı: Seçim sonrası önceliğimiz güvenli ve erişilebilir konut üretimi

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, seçim sonrası önceliklerinin ülke genelinde ihtiyaç duyulan güvenli ve erişilebilir konut üretimi olduğunu açıkladı. Kumova, ayrıca deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde devletle iş birliği yapacaklarını vurguladı.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, "Seçim sonrası önceliğimiz ülke genelinde ihtiyaç duyulan güvenli konut üretimine odaklanmak ve bu konutları erişilebilir kılmak olacak." ifadesini kullandı.

KONUTDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kumova, Türkiye'deki markalı konut üreticilerinin çatı kuruluşu KONUTDER olarak, yeni dönemde de Türkiye'nin güvenli yapı stokuna kavuşması için atılacak her adımda gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğini artırarak, çözüme yönelik katkıları en üst seviyeye taşımak istediklerini kaydeden Kumova, "Bir zorunluluk haline gelmiş olan kentsel dönüşümün ekonomik alt yapısı, zaman planlaması ve sosyolojik boyutları ile bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak hayata geçirilmesinde de üzerimize düşeni yapmaya hazırız." görüşünü aktardı.

Kumova, deprem bölgesine yapılacak konutların ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm konut imalatlarının sektördeki işçilik, malzeme yeterliliği ve fiyatlarına yapacağı etkiye de değinerek, bu süreçlerin de KONUTDER tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.

Seçim sonrası sürece ilişkin de Kumova, "Seçim sonrası önceliğimiz ülke genelinde ihtiyaç duyulan güvenli konut üretimine odaklanmak ve bu konutları erişilebilir kılmak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Kira fiyatlarındaki artış arzın bir miktar artırılmasıyla kontrol altına alınabilir"

Ramadan Kumova, sektörünün en önemli konuları arasında arazi geliştirme süreçleri ve konut finansmanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir süredir durgunluk yaşayan konut sektörünün önünün açılması kredi ikliminin yumuşaması ile mümkün olacaktır. Kredili konut satış oranlarının 2013 yılından 2022 yılına kadar yüzde 40'lardan yüzde 19'lara düşmesi önümüzdeki dönemin en önemli tehditlerinden biri olabilir. Uygun koşullu krediye erişim artırıldığında satışlarda daha çok hareketlilik görmemiz mümkün olacaktır. Ayrıca her yıl satılan konutun yarıdan fazlası sosyal konut segmentinde olmalıdır. Bu segmente proje geliştirmenin temel problemi ise arazi maliyetleridir. Eğer kamu otoriteleri ve yerel yönetimler uygun maliyetle arazi geliştirme yönünde sektörümüze öncülük eder ve bizlere yol gösterebilirse biz de sektör olarak daha uygun maliyetle konut üretimi konusunda elimizi taşın altına koyarız."

Kira fiyatlarındaki artışa ilişkin Kumova, enflasyon rakamlarının çok üzerinde fiyat artışına gitmenin yalnızca bireylere değil, ülke ekonomisine de çarpan etkisiyle zarar verdiğini vurguladı.

Kumova, "Bu fahiş artışa arz-talep dengesizliği değil, bireysel hareketlerin toplu bir harekete dönüşmesi neden olmuştur. Burada en kalıcı çözüm arzın artırılması ile sağlanabilir." görüşünü bildirdi.