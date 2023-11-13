Konut Sektöründe Satış Problemleri Artıyor, Yatırımcılar Farklı Kanallara Yöneliyor

Konut sektöründe yaşanan satış problemlerini değerlendiren Aveb Proje Danışmanlık Kurucusu Burçin Bolgönül, konut fiyatlarının hızla yükselmesi, konut kredisi faiz oranlarının artması ve kredi çekilebilecek oranın düşürülmesi gibi faktörlerin konut satışlarının düşüşüne neden olduğunu belirtti. Burçin Bolgönül, ayrıca, mevduat faizlerinin yüksekliği, dolar ve altın kurundaki artışların Türk yatırımcısını farklı yatırım alternatiflerine yönlendirdiğini ifade etti.

Aveb Proje Danışmanlık Kurucusu Burçin Bolgönül, konut sektöründe yaşanan satış problemlerini değerlendirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Burçin Bolgönül, son dönemde konut sektöründe yaşanan satış problemleri anlattı.

Gözle görülür şekilde konut satışlarından problemlerin artmaya devam ettiğini belirten Bolgönül, şöyle dedi;

"Sektörün dar boğaza düşmesinin başında ki en büyük problem konut fiyatların geçtiğimiz dönemlerde oldukça hızlı şekilde yükselmesidir. Yükselen fiyatlar ile birlikte yatırımcı farklı kanallara yönelmek durumunda kalmıştır. Konut kredisi faiz oranlarının yükselmesi ve kredi çekilebilecek oranın düşürülmesi konut satışlarının düşüşüne neden olmuştur. Aynı zamanda mevduat faizlerinin yüksekliği, dolar ve altın kurun da ki artışlar Türk yatırımcının son dönemde farklı yatırım alternatiflerine yönelmesine neden olmuştur."

Geçmiş senelere göre yatırımcı aldığı konutu kiraya verme fikrindeyken şu an kira artış oranlarına gelen kısıtlamalar satışların sekteye uğramasına neden olduğunu vurgulayan Bolgönül, "Enflasyonun altında seyir eden kira artış tutarları Türk yatırımcının konut alımına karşı iştahını azaltmıştır. Kredi ayağında ki bir diğer önemli problem ise ikinci konuta gelen kredi oranı kısıtlamasıdır. Aslında bu uygulama ilk kez ev alacaklar için pozitif bir ayrıma neden olmaktaysa da konut alımını en büyük yatırım aracı olarak gören kesim için oldukça zorlayıcı olmuştur."

Konut almanın sadece Türk vatandaşlarında düşüşe neden olmadığını aynı zaman da yabancı yatırımcı için de problemlerin büyümekte olduğunu ifade eden Bolgönül;

"Vatandaşlık için ödenen tutarın yükselmesi, devamında birçok yerin ikamete kapatılması ve açık yerler de ikamet tutarının yükselmesi sektörümüzü oldukça olumsuz etkilemektedir. Yeni dönem konut alıcısı alternatif yatırım araçlarına, mevduat faizlerine ve ulaşılabilir arsa satışlarına yönelmektedir. Beklediğimiz düzenlemeler gelmediği sürece belli bir dönem daha bu şekilde geçecek gibi durmaktadır. Arzın artması talebin azalması kısa vade de konut fiyatlarının düşmesine neden olabileceği gibi yeni konut yapımını yavaşlatacaktır. Bu durumun uzun vade de bir stok sıkıntısına neden olacağına ve bunun da kiralama rakamlarına olumsuz yansıyacağı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.