Üye Girişi
Haberler
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
MSB: Terör örgütü silah bırakmazsa operasyon için düğmeye basarız

Kum saati doluyor! MSB tarihi operasyon için ilk sinyali verdi
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

Konut Sektörü 2025'te Toparlanma Bekliyor

Konut Sektörü 2025'te Toparlanma Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılında durgunluk yaşayan konut sektörü, 2025'te arz artışı ve faiz indirimleriyle birlikte hareketlenmeyi hedefliyor. Uzmanlar, kamu destekleriyle konut ihtiyaçlarının karşılanacağını ve fiyatların dengeleneceğini öngörüyor.

2024 yılında durgunluk yaşayan konut sektörü, 2025'te toparlanma hedefliyor. Uzmanlar konutta arz artışı ve faiz indirimi ile birlikte sektörün hareketleneceğini belirtiyor.

Konut sektörü, 2025 yılında ekonomideki toparlanma sinyalleriyle birlikte yeni bir döneme giriyor. Uzmanlar, özellikle konut arzında beklenen artış ve konut kredi faizlerindeki olası düşüşlerin sektöre ivme kazandıracağını öngörüyor. Kamunun konut üretimine verdiği destek ile konut arzında önemli bir artış bekleniyor. Sektör temsilcileri, yeni projelerin devreye alınmasıyla hem piyasadaki konut ihtiyacının karşılanacağını hem de fiyatların dengeleneceğini belirtiyor.

Konut arzında artış ve konut kredilerinde faiz indirimi bekleniyor

Mevcutta 3 seviyelerinde olan konut kredi faizlerinin 2025 yılı sonlarında yüzde 2'lere gerilemesinin beklendiğini ifade eden Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2025 yılında faiz indirimlerinin devam etmesi bekleniyor. 2025 yılı sonu gibi konut faiz oranlarının 2 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Finansmanın kolaylaşması gayrimenkul tarafına talebi artıracaktır. Finansman kolaylaştıkça talep artacaktır. Fiyatlarda da buna bağlı olarak yükseliş görülebilir" ifadelerini kullandı.

Kamunun destek ve teşvikleriyle konut arzının artabileceğini ifade eden Özelmacıklı, "Devletin dar gelirli vatandaşlar için konut üretmesi ile konut arzının artırılması bekleniyor. Türkiye'de yılda 800 bin konut ihtiyacı var bu sayıyı şu an karşılayamıyoruz. Devletin daha önce kuralarını çektiği 250 bin konut projesinin ihale süreçleri Haziran ayına kadar yapılıyor olacak. Bu konutların da teslimiyle birlikte önemli bir konut edindirme sağlanmış olacak" şeklinde konuştu.

2024'te ipotekli konut satışlarında düşüş dikkat çekti

İpotekli satışların önceki yıllara göre düşük kaldığını ifade eden Özelmacıklı, "Özellikle son dönemde ipotekli konut satışlarının oranı çok düşük kaldı. Toplam gayrimenkul satışları içerisinde ipotekli satışların payı yüzde 10 seviyesine kadar düştü. Satışlar çoğunluk olarak ikinci el konutlarda gerçekleşti" diye konuştu.

2024 yılının konut satışı rakamlarına ilişkin de bilgi paylaşan Özelmacıklı, "2024 yılının son döneminde konut satışlarında artışlar görülmüştü. 1 milyon 400 bin civarı konut satışı oldu. Bu satışların da 150-160 bini kredili satıldı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Enis Arıkan, küs olduğu Ezgi Mola hakkında konuştu!
img

Birleşiyorlar! Kurulacak yeni partinin adı bile belli
img

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile hekimlerinden rapor almak için artık ücret ödeyeceksiniz

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi

Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi
Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz

Son Dakika Haberleri

Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman? Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği nedir? Fal bakmak günah mı? Fal baktırmak günah mı? İskambil falı anlamları! İskambil kartlarının anlamı nedir? İskambil falı nasıl bakılır? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025! Bedelli askerlik zammı ne kadar oldu? ID iletişim sahibi kim? ID iletişim ile çalışan oyuncular kimler? China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izle! Kızıl Goncalar 34. bölüm fragmanı
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.