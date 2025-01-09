Konut Sektörü 2025'te Toparlanma Bekliyor

2024 yılında durgunluk yaşayan konut sektörü, 2025'te toparlanma hedefliyor. Uzmanlar konutta arz artışı ve faiz indirimi ile birlikte sektörün hareketleneceğini belirtiyor.

Konut sektörü, 2025 yılında ekonomideki toparlanma sinyalleriyle birlikte yeni bir döneme giriyor. Uzmanlar, özellikle konut arzında beklenen artış ve konut kredi faizlerindeki olası düşüşlerin sektöre ivme kazandıracağını öngörüyor. Kamunun konut üretimine verdiği destek ile konut arzında önemli bir artış bekleniyor. Sektör temsilcileri, yeni projelerin devreye alınmasıyla hem piyasadaki konut ihtiyacının karşılanacağını hem de fiyatların dengeleneceğini belirtiyor.

Konut arzında artış ve konut kredilerinde faiz indirimi bekleniyor

Mevcutta 3 seviyelerinde olan konut kredi faizlerinin 2025 yılı sonlarında yüzde 2'lere gerilemesinin beklendiğini ifade eden Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2025 yılında faiz indirimlerinin devam etmesi bekleniyor. 2025 yılı sonu gibi konut faiz oranlarının 2 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Finansmanın kolaylaşması gayrimenkul tarafına talebi artıracaktır. Finansman kolaylaştıkça talep artacaktır. Fiyatlarda da buna bağlı olarak yükseliş görülebilir" ifadelerini kullandı.

Kamunun destek ve teşvikleriyle konut arzının artabileceğini ifade eden Özelmacıklı, "Devletin dar gelirli vatandaşlar için konut üretmesi ile konut arzının artırılması bekleniyor. Türkiye'de yılda 800 bin konut ihtiyacı var bu sayıyı şu an karşılayamıyoruz. Devletin daha önce kuralarını çektiği 250 bin konut projesinin ihale süreçleri Haziran ayına kadar yapılıyor olacak. Bu konutların da teslimiyle birlikte önemli bir konut edindirme sağlanmış olacak" şeklinde konuştu.

2024'te ipotekli konut satışlarında düşüş dikkat çekti

İpotekli satışların önceki yıllara göre düşük kaldığını ifade eden Özelmacıklı, "Özellikle son dönemde ipotekli konut satışlarının oranı çok düşük kaldı. Toplam gayrimenkul satışları içerisinde ipotekli satışların payı yüzde 10 seviyesine kadar düştü. Satışlar çoğunluk olarak ikinci el konutlarda gerçekleşti" diye konuştu.

2024 yılının konut satışı rakamlarına ilişkin de bilgi paylaşan Özelmacıklı, "2024 yılının son döneminde konut satışlarında artışlar görülmüştü. 1 milyon 400 bin civarı konut satışı oldu. Bu satışların da 150-160 bini kredili satıldı" dedi. - İSTANBUL