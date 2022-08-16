TÜİK: Temmuzda 93 bin 902 konut satıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Konut satış sayısı, geçen yılın temmuz ayına göre 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. En çok konut satılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, yabancılara konut satış sayısı ise yüzde 12,4 azalarak 3 bin 939 oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. İstanbul 14 bin 350 konut satışı ve yüzde 15,3 oran ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 417 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 4 bin 868 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Temmuzda konut satışının en az olduğu iller 31 konut ile Hakkari ve Ardahan, 49 konut ile Şırnak oldu. Konut satışları, ocak- temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artışla 820 bin 300 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 12,4 azalarak 3 bin 939 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1421 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 1154 konut satışı ile İstanbul ve 289 konut satışı ile Mersin izledi. Ocak- temmuz döneminde, yabancılara yapılan konut satışları yüzde 57,4 artarak 39 bin 322 oldu. Temmuz ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 28 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları izledi.