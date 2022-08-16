TÜİK: Temmuzda 93 bin 902 konut satıldı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Konut satış sayısı, geçen yılın temmuz ayına göre 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. En çok konut satılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, yabancılara konut satış sayısı ise yüzde 12,4 azalarak 3 bin 939 oldu.
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. İstanbul 14 bin 350 konut satışı ve yüzde 15,3 oran ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 417 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 4 bin 868 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Temmuzda konut satışının en az olduğu iller 31 konut ile Hakkari ve Ardahan, 49 konut ile Şırnak oldu. Konut satışları, ocak- temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artışla 820 bin 300 olarak gerçekleşti.İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 28 BİN 688İlk el konut satış sayısı, yüzde 12,2 azalarak 28 bin 688 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,6 oldu. İlk el konut satışları ocak- temmuz döneminde yüzde 18,2 artışla 237 bin 139 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları da yüzde 13,2 azalış göstererek 65 bin 214 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,4 oldu. İkinci el konut satışları ocak- temmuz döneminde ise yüzde 26,8 artışla 583 bin 161 olarak gerçekleşti.YABANCILARA 3 BİN 939 KONUT SATILDI
Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 12,4 azalarak 3 bin 939 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1421 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 1154 konut satışı ile İstanbul ve 289 konut satışı ile Mersin izledi. Ocak- temmuz döneminde, yabancılara yapılan konut satışları yüzde 57,4 artarak 39 bin 322 oldu. Temmuz ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 28 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları izledi.