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Konut Satışları Temmuz Ayında Yüzde 16 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz 2024'te konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 adet oldu. Bu artış, konut sektörü için umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi. Konut satışlarının tekrar yükselişe geçmesi, üreticiler ve yatırımcılar için olumlu bir haber oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz 2024 konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında yükselişle 127 bin 88 adet konut satışının gerçekleşmesi konut sektörü için umut oldu. Durağan bir seyirde devam konut satışlarının 2024 Temmuz ayı itibariyle tekrar yükselişe geçmesi hem üreticiler hem de yatırımcılar için olumlu karşılandı.

Konut satışlarında yaşanan yükseliş ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, 2024 yılı son çeyreği ve 2025 yılı için gayrimenkul sektörünün devam ivme kazanacağını söyledi. Aydemir, "Konut satışların yılın ilk 6 ayında ciddi anlamda kan kaybetmişti. Özellikle inşaat maliyetlerinin artması ve konut fiyatlarına bunun doğrudan yansımamış olması sektör için zor bir dönem yaşanmasına sebep oldu. Gayrimenkul sektörü ülkemizin en önemli sektörlerinin başında gelmektedir. Bu yüzden uzun süreli bir durağanlık bir çok sektörü doğrudan etkiliyor. Son açıklanan verilere baktığımızda umut verici bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Satışların durağan olması diğer anlamda da talep birikmesine neden oldu. Yılın son çeyreğinden itibaren tekrar gayrimenkul yatırımının cazip bir enstrüman olması kaçınılmazdır. 2025 yılında da bu yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Kredili satışlarda düşüş devam ediyor

Temmuz 2024'te gerçekleşen ipotekli konut satışlarında bir önceki seneye göre düşüş yaşandığını, ipotekli satışlarda ise, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalış göstererek 11 bin 496 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Aydemir, "Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 iken, Ocak - Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 azalışla 62 bin 911 oldu. Temmuz ayındaki ipotekli satışların, 2 bin 786'sı; Ocak - Temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 14 bin 962'si ilk el satış olarak gerçekleşti. Yabancılara gerçekleştirilen konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azalarak 2 bin 350 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı ise yüzde 1,8 olarak hesaplandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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