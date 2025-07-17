Konut Satışları Haziran'da Yüzde 35,8 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde konut satışlarının haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 107 bin 723 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Haziran 2025 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 107 bin 723 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 17 bin 656 ile İstanbul, 9 bin 428 ile Ankara ve 5 bin 987 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 38 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 ile Hakkari olarak gerçekleşti. Konut satışları ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 oranında artarak 691 bin 893 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 oranında artarak 14 bin 484 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 100,5 oranında artarak 103 bin 90 oldu. Haziran ayında 3 bin 384; ocak-haziran döneminde ise 24 bin 446 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları da haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 oranında artarak 93 bin 239 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,6 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 oranında artarak 588 bin 803 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞI 33 BİN, İKİNCİ EL KONUT SATIŞI 74 BİN

İlk el konut satış sayısı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 oranında artarak 33 bin 569 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 oranında artarak 207 bin 624 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satış sayısı da haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 oranında artarak 74 bin 154 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 oranında artarak 484 bin 269 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 1565 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında artarak 1565 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 603 ile Antalya, 521 ile İstanbul ve 128 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 oranında azalarak 9 bin 354 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 326 ile Rusya Federasyonu, 111 ile Ukrayna ve 109 ile İran vatandaşlarına yapıldı.