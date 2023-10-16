Konut Satışları Eylülde Yüzde 9,5 Azaldı

Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. Konut satışları ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında Türkiye genelinde konut satışlarının yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 olduğunu duyurdu.

TÜİK, Eylül 2023 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. İstanbul, 15 bin 247 konut satışı ve toplam satış içinde 14,9 pay ile en çok konut satılan il olurken; 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt. Konut satışları, ocak- eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,2 azalış göstererek 8 bin 446 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,2 gerçekleşti. Ocak- eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 azalışla 160 bin 884. Eylül ayındaki ipotekli satışların 1971'i, ocak- eylül dönemindeki ipotekli satışların ise 48 bin 865'i ilk el satış.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 azalarak 30 bin 488 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,7 kaydedildi. Ocak- eylül döneminde ise ilk el konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalışla 268 bin 597 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalış göstererek 72 bin 168 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,3. İkinci el konut satışları, ocak- eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalışla 631 bin 477 oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 2 bin 930 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,9. Eylülde yabancılara en çok konut satışı 1007 konut ile Antalya'da yapılırken; 978 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak- eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 azalarak 28 bin 64 oldu. Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 722 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak ve 148 konut ile Almanya vatandaşları izledi.