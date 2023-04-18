Konut piyasası bayram öncesi durgun

Bir süredir sakin seyreden konut piyasası bayram öncesi de durgunluğunu koruyor. Emlak uzmanları, konut piyasasının Haziran ve Temmuz aylarında hareketlilik kazanacağını düşünüyor.

Konut piyasası Ramazan ayında sakin seyretti. Bayrama sayılı günler kala konut piyasasındaki durgunluk sürüyor. Son yıllarda konutlara artan talebin arzı karşılamaması fiyatları da yükseltti. Uzmanlar, konut piyasasının Haziran ve Temmuz aylarında hareketleneceğini düşünüyor.

Bahçelievler bölgesinde 2+1 yeni daire 2 milyon 800 bin TL ile 3 milyon TL'den satılıyor. 3+1 yeni daireler 3 milyon TL'den başlıyor, 4 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Dubleks daireler ise konuma göre değişiyor, ortalama 5-6 milyon TL'den satılıyor. 2+1 kiralık daireler 9-10 bin liradan başlıyor. 3+1 kiralık daireler ise 10 bin liradan başlıyor, 13 bin liraya kadar çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

"Ramazan ayında konut piyasası durgun seyretti"

Konut satışlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan emlakçı Şerafettin Başaran, "Şu anda konut arzı yetersiz. Maliyetlerin de artmasıyla çok fazla yeni konut yapılmıyor. Fiyatlar da buna bağlı olarak yüksek seyrediyor. Yeni daire fiyatlarının eskilere göre daha çok yükseldiğini söyleyebilirim. Eski konutlara deprem sonrası talep oldukça düştü. Ramazan ayında konut piyasası durgun seyretti. Talep yüzde 3-4 oranında oldu. Mart ayında konut satışları oldukça düştü. Nisan ayına da bu şekilde yansıdı" dedi.

"Konut piyasası yaz aylarında hareketli olur"

Başaran, "Konut piyasasında Haziran ve Temmuz ayı itibariyle hareketlilik olacağını düşünüyorum. Yaz aylarında hareketli olur. Vatandaşlar da TOKİ kura sonuçlarını da bekliyor" ifadelerini kullandı.

Bahçelievler bölgesinde 2+1 yeni bir dairenin 2 milyon 800 bin TL ile 3 milyon TL'den satıldığını söyleyen Başaran, "3+1 yeni daireler 3 milyon TL'den başlıyor, 4 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Dubleks daireler ise konuma göre değişiyor, ortalama 5-6 milyon TL'den satılıyor. 2+1 kiralık daireler 9-10 bin liradan başlıyor. 3+1 kiralık daireler ise 10 bin liradan başlıyor, 13 bin liraya kadar çıkıyor" diye konuştu. - İSTANBUL