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Konut Kredi Faizleri Yüzünden İpotekli Konut Satışları Düşüyor

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Türkiye genelinde konut kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle ipotekli konut satışları Temmuz ayında yüzde 20,9 düşüş gösterdi. Yabancıların Türkiye'deki konut yatırımına olan ilgisi de azaldı.

Konut kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle ipotekli konut satışları düşüyor. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 düşüş göstererek 11 bin 496 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Temmuz ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Buna göre konut satışları geçen yılın ilk altı ayına göre yüzde 0,5 düşüşle 672 bin 162 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlardaki düşüş de dikkat çekti. Konut kredi faizlerinin yüksek olması ipotekli konut satışlarına da düşüş olarak yansıdı. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 azalışla 62 bin 911 oldu.

Yabancıların Türkiye'de konut yatırımına ilgisi azaldı. Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azalarak 2 bin 350 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 878 ile Antalya, 752 ile İstanbul ve 218 ile Mersin oldu.

İpotekli satışlarda düşüş devam ediyor

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yılın ilk 6 ayı için açıklanan Konut Satış İstatistikleri'ni değerlendirdi. Özelmacıklı, ipotekli konut satışlarındaki düşüşe dikkat çekerek, "Geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 16 artış oldu. Temmuz ayındaki satışlar 127 bin 88 olarak gerçekleşti. Özellikle bu dönem ipotekli satışlardaki azalma dikkat çekti. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli konut satışları yüzde 9'a kadar düştü. Geçtiğimiz yıllarda bu rakamların yüzde 50-60 olduğunu görmüştük. Bu dönemde çekilen kredi miktarları da çok düşük. Kredi faizlerindeki yüksek oranlar ipotekli satışların düşmesine neden oluyor. Şu anda bankalarda yüzde 3'ün üzerinde konut kredi faizleri var. Kredili satışların önündeki en önemli engel kredi faizlerinin yüksek olmasıdır" açıklamasında bulundu.

"Konut yatırımcılarının Türkiye'ye ilgisi azalıyor"

Yabancıların Türkiye'deki gayrimenkullere ilgisinin azaldığını da dile getiren Özelmacıklı, "Özellikle inşaat maliyetlerindeki artışlar Türkiye'de ortalama fiyatları yukarı çıkardı. Bu yabancıların ilgisinin azalmasına etki etti. Yüzde 25 kira sınırlaması ve günlük kiralık konutların engellenmesi gibi yasal düzenlemelerin olması nedeniyle yabancı yatırımcıların Türkiye iştahı azaldı. Yabancıların en çok talep gösterdiği illerimiz İstanbul, Antalya ve Mersin olarak göze çarpıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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