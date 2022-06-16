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Konut Fiyat Endeksi nisanda yüzde 10,2 arttı

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Konut Fiyat Endeksi nisanda yüzde 10,2 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), nisanda bir önceki aya göre yüzde 10,2 artarak 383,1 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), nisanda bir önceki aya göre yüzde 10,2 artarak 383,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 10,2 artarak 383,1 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 127 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 34,9 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında nisanda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 10,7, yüzde 10,6 ve yüzde 9,7 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 142,2, Ankara'da yüzde 130,9 ve İzmir'de yüzde 122,6 yükseldi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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