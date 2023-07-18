Üye Girişi
Haberler

Konut Fiyat Endeksi Mayısta Yüzde 3,6 Arttı

Ekonomi Haberleri

Konut Fiyat Endeksi (KFE), mayısta aylık yüzde 3,6 ve yıllık yüzde 103,6 artışla 877,9 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 877,9 seviyesinde gerçekleşti. KFE, mayısta yıllık bazda yüzde 103,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 45 oldu. 3 büyük il için KFE değişimine bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,8, yüzde 5,6 ve yüzde 3,2'lik artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 95,2, Ankara'da yüzde 113,2 ve İzmir'de 106,2 yükseldi.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), mayısta aylık yüzde 3,6 ve yıllık yüzde 103,6 artışla 877,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 877,9 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, mayısta yıllık bazda yüzde 103,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 45 oldu.

3 büyük il için KFE değişimine bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,8, yüzde 5,6 ve yüzde 3,2'lik artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 95,2, Ankara'da yüzde 113,2 ve İzmir'de 106,2 yükseldi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Murat Aslan - Ekonomi

Türkiye Ankara İzmir Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title