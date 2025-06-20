Konut Fiyat Endeksi Mayıs'ta Yüzde 32,3 Arttı, Reel Olarak Azaldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs ayında Konut Fiyat Endeksi'nin bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 arttığını, ancak reel olarak yüzde 2,3 azaldığını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları önemli artışlar gösterdi.

Konut fiyat endeksi, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 2,3 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 2,3 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranında artarak 182,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,3 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7, 3,8 ve 3,0 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 32,6, 41,4 ve 31,1 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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