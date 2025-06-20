Konut Fiyat Endeksi Mayıs'ta Yüzde 3,4 Arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. KFE, aylık bazda %3,4, yıllık bazda ise %32,3 artış gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de konut fiyatlarında yükseliş kaydedildi.

Konut Fiyat Endeksi (KFE) mayısta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık yüzde 32,3 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 182,4'e çıktı. KFE, mayısta yıllık yüzde 32,3 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 2,3 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da 3,8 ve İzmir'de yüzde 3 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 32,6, Ankara'da yüzde 41,4 ve İzmir'de yüzde 31,1 yükseldi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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