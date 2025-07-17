Konut Fiyat Endeksi Haziran'da Yüzde 32,8 Arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Haziran ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE) nominal olarak yüzde 32,8 oranında artarken, reel olarak yüzde 1,7 azaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarında sırasıyla yüzde 32,7, 42,1 ve 31,8 oranında artış gözlemlendi.

Konut fiyat endeksi, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 1,7 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 1,7 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 186,0 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,7 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,2, 2,3 ve 3,1 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 32,7, 42,1 ve 31,8 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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