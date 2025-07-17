Konut Fiyat Endeksi Haziran'da Yüzde 32,8 Arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran 2023'te Konut Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2 artarak 186'ya yükseldiğini açıkladı. Yıllık artış ise yüzde 32,8 seviyesinde gerçekleşti. Üç büyük ilde de konut fiyatlarında artış gözlemlendi.

Konut Fiyat Endeksi (KFE) haziranda aylık bazda yüzde 2, yıllık yüzde 32,8 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) haziranda bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 186'ya çıktı. KFE, haziranda yıllık yüzde 32,8 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 1,7 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, haziranda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,2, Ankara'da 2,3 ve İzmir'de yüzde 3,1 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 32,7, Ankara'da yüzde 42,1 ve İzmir'de yüzde 31,8 yükseldi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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