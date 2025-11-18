Haberler

Konut Fiyat Endeksi Ekim 2025'te Yüzde 31,6 Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Ekim 2025 ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE) nominal olarak yüzde 31,6 artış gösterirken, reel olarak yüzde 1 azaldı. En yüksek artış Ankara'da, en düşük artış ise Aydın-Denizli-Muğla bölgesinde kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) bir önceki yılın aynı ayına göre ekim ayında yüzde 31,6 artarken reel olarak yüzde 1 oranında geriledi. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 38,4 ile Ankara'da, en düşük artış ise yüzde 23,1 ile Aydın-Denizli- Muğla bölgesinde kaydedildi.

TCMB, 2025 yılı Ekim ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre, konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artarak 198,8 seviyesine yükseldi.

KFE, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,6 oranında artarken, aynı dönemde reel olarak yüzde 1 oranında azalış gösterdi.

TCMB verilerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyat endeksi ekim ayında bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,7, yüzde 1,0 ve yüzde 1,8 oranlarında artış gösterdi. Endeksin yıllık değişimi ise İstanbul'da yüzde 32,4, Ankara'da yüzde 38,4 ve İzmir'de yüzde 30,7 oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS) göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimlerinin incelendiği çalışmada, Ekim 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 38,4 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 23,1 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
Kaynak: ANKA / Ekonomi
