Konut Fiyat Endeksi Ağustos'ta Yüzde 5,5 Arttı

Türkiye'deki konut fiyatları ağustos ayında aylık yüzde 5,5 ve yıllık yüzde 90,3 artış göstererek 1043 seviyesine ulaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de konut fiyatları artış gösterdi.

Konut fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,3 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 oranında artarak 1043,0 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 21,9 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 5,4, 5,2 ve 5,5 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 78,4, 100,4 ve 90,3 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL