Kontrolsüz Mantar Tüketimi Sağlığa Büyük Tehdit

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Halil Erbiş, kontrolsüz şekilde doğadan toplanarak yenen mantarların ciddi sağlık riskleri taşıdığını, bu durumun karaciğer nakline yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erbiş, özellikle sonbahar aylarında mantar zehirlenmelerinde artış yaşandığını belirtti.

Kontrolsüz şekilde doğadan toplanan mantarların ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurgulayan Erbiş, "Zehirli mantarların neden olduğu toksik hasar, kısa sürede geri dönüşsüz karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor. Yediği mantardan zehirlendiği için karaciğer nakli yaptığımız hastalar oldu." ifadelerini kullandı.

Erbiş, zehirli mantarlar arasında "Amanita phalloides" gibi amatoksin içeren türlerin son derece tehlikeli olduğuna değinerek, bu mantardaki toksinlerin karaciğer hücrelerini doğrudan etkilediğini aktardı.

Mantar zehirlenmelerinde erken müdahalenin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Erbiş, şöyle devam etti:

"Zehirlenmeden sonraki ilk saatlerde hastada yalnızca mide bulantısı, kusma veya ishal görülebilir. Ancak bu belirtiler geçicidir, kişi iyileştiğini sanabilir. Oysa 24-48 saat içinde karaciğer yetmezliği gelişmeye başlar. Hastaneye başvuru ne kadar gecikirse, toksinlerin karaciğer üzerindeki tahribatı o kadar artar. İleri evrede, tek seçenek karaciğer naklidir."

"Doğada mantar ayırt etmek zor"

Erbiş, doğada toplanan mantarlar yerine güvenilir markalı kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini, doğada mantar ayırt etmenin çok zor olduğunu ifade etti.

Bu konuda halk arasında yaygın yanlış inanışlar bulunduğuna işaret eden Erbiş, "Vatandaşlarımız genellikle zehirli mantarları renk, şekil veya koku gibi özelliklerle ayırt etmeye çalışıyor. Ancak zehirli türler, zehirsiz olanlarla neredeyse birebir benzerlik gösterebilir. Halk arasında söylenen 'gümüş kaşıkla test', 'pişince zehrin geçmesi' gibi inanışlar, tamamen yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

Prof.Dr. Erbiş, zehirli mantar tüketiminden şüphelenen kişilerin zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurgulayarak, "Bu durum, hafife alınacak bir gıda zehirlenmesi değil. Erken müdahaleyle hastanın karaciğeri korunabilir, geç kalınırsa organ nakline kadar giden bir tabloyla karşılaşırız." ifadelerini kullandı.