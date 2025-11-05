Konteyner Şantiye Mobilizasyonunda Artış

Karmod Konteyner Satış Müdürü Mustafa Soyalp, son dönemde gerçekleştirdikleri konteyner şantiye mobilizasyonu proje sayısında yükseliş yaşandığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Soyalp, Türkiye'de özellikle toplu konut projelerinde yaşanan artışın, konteyner şantiye mobilizasyon yapılarına yönelik talebin yükselmesine önemli katkı sağladığını aktardı.

Deprem konutları inşası ve kentsel dönüşüm projelerindeki hareketliliğin de bu artışa ivme kazandırdığını vurgulayan Soyalp, şöyle devam etti:

"Konteyner yapılarımız, hızlı kurulum avantajıyla toplu konut gibi zamanla yarışan projelerin şantiye yapı ihtiyaçlarına pratik çözüm getiriyor. Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede inşa edilen yeni konutların inşası için çok sayıda konteyner şantiye mobilizasyonu gerçekleştirdik. Bölgedeki yeni projeler için konteyner mobilizasyon kurulumlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimizde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projeleri için konteyner şantiye binaları talebinde öne çıkan bir artış var. Bu dönemde, büyük çaplı konut projeleri için aylık ortalama 6 ayrı konteyner mobilizasyonunun üretim ve kurulumunu gerçekleştiriyoruz."

Soyalp, konteyner şantiye yapılarını yatakhane, yemekhane, ofis binaları başta olmak üzere sağlık binası gibi tüm şantiye ihtiyaçları için hazırladıklarını vurguladı.

Konteyner mobilizasyon binalarına yönelik yurt dışı projelerinin ağırlıklı olarak maden sahalarında gerçekleştiğini aktaran Soyalp, "Nijerya, Liberya, Fas ve Senegal'de maden sahası konteyner şantiye yapı projelerimiz devam ediyor. Portekiz, Malta ve Fransa'da turizm tesisleri için şantiye yapıları kuruyoruz. Romanya ve Hırvatistan'da otoyol projeleri için yeni mobilizasyonlar da gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.