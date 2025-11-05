Haberler

Konteyner Şantiye Mobilizasyonunda Artış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karmod Konteyner'in satış müdürü Mustafa Soyalp, Türkiye'de toplu konut projeleri ve deprem sonrası konut inşası nedeniyle konteyner şantiye mobilizasyonu taleplerinde önemli bir artış yaşandığını duyurdu. Büyük şehirlerde kentsel dönüşüm projeleri için de benzer bir talep gözlemleniyor.

Karmod Konteyner Satış Müdürü Mustafa Soyalp, son dönemde gerçekleştirdikleri konteyner şantiye mobilizasyonu proje sayısında yükseliş yaşandığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Soyalp, Türkiye'de özellikle toplu konut projelerinde yaşanan artışın, konteyner şantiye mobilizasyon yapılarına yönelik talebin yükselmesine önemli katkı sağladığını aktardı.

Deprem konutları inşası ve kentsel dönüşüm projelerindeki hareketliliğin de bu artışa ivme kazandırdığını vurgulayan Soyalp, şöyle devam etti:

"Konteyner yapılarımız, hızlı kurulum avantajıyla toplu konut gibi zamanla yarışan projelerin şantiye yapı ihtiyaçlarına pratik çözüm getiriyor. Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede inşa edilen yeni konutların inşası için çok sayıda konteyner şantiye mobilizasyonu gerçekleştirdik. Bölgedeki yeni projeler için konteyner mobilizasyon kurulumlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimizde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projeleri için konteyner şantiye binaları talebinde öne çıkan bir artış var. Bu dönemde, büyük çaplı konut projeleri için aylık ortalama 6 ayrı konteyner mobilizasyonunun üretim ve kurulumunu gerçekleştiriyoruz."

Soyalp, konteyner şantiye yapılarını yatakhane, yemekhane, ofis binaları başta olmak üzere sağlık binası gibi tüm şantiye ihtiyaçları için hazırladıklarını vurguladı.

Konteyner mobilizasyon binalarına yönelik yurt dışı projelerinin ağırlıklı olarak maden sahalarında gerçekleştiğini aktaran Soyalp, "Nijerya, Liberya, Fas ve Senegal'de maden sahası konteyner şantiye yapı projelerimiz devam ediyor. Portekiz, Malta ve Fransa'da turizm tesisleri için şantiye yapıları kuruyoruz. Romanya ve Hırvatistan'da otoyol projeleri için yeni mobilizasyonlar da gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor

Türkiye'de çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar

Derbiden günler sonra ortaya çıkan görüntü
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
Sekiz yıl sonra geri dönen dizinin tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı
Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı

Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Demirtaş çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.