Konteyner çarşılarda Kurban Bayramı telaşı başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kurban Bayramı'na sayılı günler Kahramanmaraş'taki konteyner çarşılarda bayram alışverişi piyasaları yeniden canlandırdı.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayramlık kıyafet alışverişi yapmak isteyenler çarşı merkezinde bulunan konteyner çarşılarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Ekonominin yeniden canlanması için kentin belirli bölgelerine kurulan konteyner çarşılarda esnaflar bayramlık elbise ve ayakkabıları tezgahlarda sergilemeye koydu. Vatandaşlar da bayrama sayılı günler kala kent merkezinde bulunan çarşılara gelerek alış verişini yaptı. Bir süredir durgunluk yaşadıklarını ifade eden esnaf ise bayram alışverişinin başlamasından umutlu olduklarını söyledi.

"Yeni ürünlerimiz reyonlarımızda"

Ulu Cami meydanında kurulan konteyner çarşılarda vatandaşlara hizmet veren giyimci esnafı Hasan Hüseyin Gündoğdu, "Önümüzdeki Kurban Bayramı'na ürünlerimiz tam bir şekilde hazırlığımızı yaptık tüm çarşı esnafları olarak. Hepimizin ürünleri mevcut şu an yeni ürünlerimiz reyonlarımızda. Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz Ramazan Bayramı'na göre durgun. Bildiğiniz üzere Kurban Bayramı masraf bayramı. Halkımız da az çok ister istemez ceplerinden çıkan paralarda biraz idareli oldukları için işler de haliyle yumuşuyor. Ama bugünümüze şükür, konteyner çarşımızda işimizin başındayız. Vatandaşlarımız satın aldığı ürünler yani Kurban Bayramı'na bağlı olmayarak düğün sezonu yaklaştığı için ağırlıklı olarak gömlek, tek ceket, takım elbise olarak bunlar şu günlerde daha çok tutuluyor" dedi.

"Yaralarımızı birlikte sarıyoruz"

Ayakkabıcı esnaflığı yapan Ahmet Alperen Bozdoğan ise "Geçen seneye göre ayakkabı satışlarımız deprem nedeniyle azaldı tabi ki. Ama yine de satışlarımız iyi gidiyor şu an genel olarak. Normalleşmeye çalışıyoruz ve şu anda yaz dönemi olduğu için genellikle terlik, topuklu ayakkabı satılıyor. Yaralarımızı birlikte sarmaya çalışıyoruz. Fiyat olarak tabi ki hepimiz depremzede olduğumuz için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca fiyatlarımızı en ucuz şekilde vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.