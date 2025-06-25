Konfeksiyon ve nakış makineleri Garment Tech İstanbul Fuarı'nda görücüye çıktı

Konfeksiyon üretim zincirinin her aşamasına yönelik çözümler sunan makineler, Garment Tech İstanbul Fuarı'nda sergileniyor.

Türkiye'nin konfeksiyon ve hazır giyim teknolojileri alanındaki buluşma noktası Garment Tech İstanbul Fuarı, 249 firma ve firma temsilcisinin katılımı, 82 ülkeden ziyaretçisiyle kapılarını açtı. Konfeksiyon teknolojilerinin üreticilerini ve markalarını 4 gün boyunca İstanbul'da ağırlayacak olan Garment Tech İstanbul Fuarı; sektöre yön veren inovasyonların sergilendiği, küresel iş birliklerinin temellerinin atıldığı ve geleceğin üretim anlayışına ışık tutan bir platform olacak.

Sektör birlik ve derneklerinden Garmen Tech İstanbul Fuarı'na yoğun ilgi

Teknik Fuarcılık organizasyonu ve Konfeksiyon Otomasyon Makine İmalatçıları Derneği (KOMİD)'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen Garment Tech İstanbul Konfeksiyon, Nakış Makineleri Yedek Parça ve Yan Sanayi Fuarı'nın açılışı İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış törenine çok sayıda sektörel dernek, birlik ve oda başkanlarının yanı sıra, yerli ve yabancı firmaların üst düzey yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Teknik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necip Güney, fuara 82 ülkeden uluslararası ziyaretçinin gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu vurgulayan Güney, son dönemde sektörün küresel belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalardan etkilendiğini dile getirdi. Teknik Fuarcılık olarak bu zorlu süreçte üreticilere destek olmayı misyon edindiklerini belirten Güney, "1,5 yıllık yoğun bir çalışmayla hayata geçirdiğimiz Garment Tech İstanbul Fuarı, sektöre nefes aldıracak bir buluşma noktası olacak." dedi.

Fuarda, Türkiye'nin önde gelen konfeksiyon makine üreticileri ve dünya markalarının da yer aldığı 249 firma ve temsilciliğin küresel alıcılarla buluşacağını söyleyen Güney, fuarın uluslararası düzeyde güçlü bir görünürlük kazandığını belirtti. 82 farklı ülkeden binlerce ziyaretçinin davetiyeleri doldurduğunu ifade eden Güney, bu ilgiyi dünya çapında bir sektörel buluşmanın göstergesi olarak değerlendirdi.

Güney, sözlerini şöyle tamamladı: "Fuarın organizasyonunda emeği geçen tüm sektör paydaşlarımıza ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki bu büyük buluşmaya şahit olmak için kilometrelerce uzaktan gelen değerli katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

"Sektör olarak inovasyon ve teknolojiyle yenilikler yapmamız gerekiyor"

İTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Laleli Sanayici ve İş Adamları Derneği (LASİAD) Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca ise "Sektör olarak zor günler geçiriyoruz, dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerden etkileniyoruz. Bu durumlar bizi işimizi yapmaktan vazgeçirmeyecek tabi. Sektör olarak inovasyon ve teknolojiyle yenilikler yapmamız gerekiyor. Bu fuarda da teknoloji ve otomasyon sistemlerini gördük, bu teknolojiye ayak uydurmamız gerektiğinin farkındayız. Türkiye'de teknoloji ve inovasyona ciddi yatırımlar yapan firmalar var. Yerli firmalarımızın geliştirdiği makinelerimiz var. Bu konuda Avrupa ile aramızdaki farkı kapattık. Tekstil ve konfeksiyon Türkiye'nin ihracat kalemleri arasında ilk sıralarda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Markalı ihracat yapmamız çok önemli bir parametre"

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Dr. Ümit Özüren, "Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörünün 50 milyar doları aşan üretim gücü var. Bir milyon kişiyi aşan istihdam ile Türkiye'nin kalkınmasında önemli rol oynayan bir sektörüz. Sektör olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Verimlilik artışı, otomasyon ve dijitalleşme ile yeni bir yol haritası ile çizerek bu süreci aşmamız gerekiyor. Bu sektör belli bir planlama dahilinde yeni bir formatta gelişmek ve devam etmek durumundadır. Türkiye'de kilogram birim fiyatı olarak üçüncü sırada olan bir sektörüz. İçinde bulunduğumuz dönemde katma değerli üretim ve tasarım yapmamız çok önemli. Markalı ihracat yapmamız çok önemli bir parametre. Türkiye'nin 100 yılı aşkın hazır giyim birikimi vardır. Bu birikimin kaybedilmesine müsaade edilmemelidir" şeklinde konuştu.

"Bu dönemi dayanışmayla aşabiliriz"

Konfeksiyon Makineleri Fuarı Danışma Kurulu adına konuşma yapan Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaya Aşcı, 40 yılı aşkın süredir Türk konfeksiyon ve hazır giyim sektörüne hizmet sunmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, yalnızca ileri teknoloji makineler sunmakla kalmadıklarını, aynı zamanda bu teknolojileri sektöre özel çözümlerle sürekli geliştirdiklerini vurguladı. Artan maliyetler ve küresel rekabet gibi zorluklara rağmen sektörün güçlü altyapısı ve deneyimli insan kaynağıyla bu süreci aşacağına inandıklarını belirten Aşçı, "Bu dönemi dayanışmayla aşabiliriz. Yerli üreticiler ve ithalatçılar olarak elimizi taşın altına koymalıyız." dedi.

KOMİD iş birliği ve Teknik Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen Garment Tech İstanbul Fuarı'nın sektöre moral ve ivme kazandırmasını temenni eden Aşcı, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yeni nesil teknolojiler ilk kez Garment Tech İstanbul Fuarı'nda tanıtılıyor

Konfeksiyon üretiminin tüm aşamalarına hitap eden ürün ve çözümleri bir araya getiren Garment Tech İstanbul Fuarı'nda; dikiş makinelerinden otomatik kesim sistemlerine, ütü ve paketleme çözümlerinden dijital baskı sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün grupları ziyaretçilerle buluşacak. Bu yıl fuarda ilk kez görücüye çıkacak birçok yenilikçi teknoloji, sektöre yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yapay zeka ile optimize edilen üretim sistemleri, bulut tabanlı uzaktan erişim sağlayan kontrol ve envanter çözümleri, tam otomasyonlu kumaş kesim ve dikim sistemleri fuarın dikkat çeken yeniliklerinden sadece bazıları olarak öne çıkıyor.

Makine satışları ve stratejik iş birliklerinin adresi

Garment Tech İstanbul Fuarı, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir organizasyon değil; aynı zamanda yeni iş birliklerinin temellerinin atıldığı bir platforma dönüşecek. Uluslararası yatırımcılar, üreticiler, tedarikçiler ve marka temsilcileri, 4 gün sürecek olan fuar süresince bire bir görüşmeler yaparak uzun vadeli iş bağlantıları kurma imkanına sahip olacak. Fuar sırasında gerçekleştirilecek makine satışları ve iş birlikleri ile hem Türkiye'nin hem de dünya ticaret hacminin gelişmesine katkıda bulunulacak. - İSTANBUL