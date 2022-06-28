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Konaklama tesislerinin belgeleri için başvuru süresi uzatılayacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Konaklama tesislerinin belgeleri için başvuru süresi uzatılayacak

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, konaklama tesislerinin faaliyette bulunabilmeleri için almaları gereken belgeler için başvuru sürelerinin uzatılmayacağını hatırlattı.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, konaklama tesislerinin faaliyette bulunabilmeleri için almaları gereken belgeler için başvuru sürelerinin uzatılmayacağını hatırlattı.

Müdür Zoroğlu, yaptığı açıklamada; 2021 yılında 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle; konaklama tesislerinin faaliyette bulunabilmeleri için bakanlıktan "Turizm İşletmesi Belgesi" veya "Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi" almalarının zorunlu hale getirildiğini anımsattı. Bu çerçevede; 28 Temmuz 2021 tarihinden önce almış olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile faaliyette bulunan ve Turizm İşletmesi Belgesi bulunmayan konaklama tesislerine çağrıda bulunan Zoroğlu, "28 Temmuz 2022 tarihine kadar Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları halinde, Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi verilecektir. Bu başvuru süresi kesin olup süre uzatımı yapılmayacaktır" dedi.

Müdür Zoroğlu, "28 Temmuz 2022 tarihine kadar Turizm İşletmesi Belgesi veya Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleriyle çalışılması yasal olarak mümkün olmayacağından; seyahat acenteleri de bu tesislerle sözleşme yapamayacaktır" diyerek uyardı.

Son gün 28 Temmuz

Başvuru için 1 ay gibi kısa bir sürenin kaldığını aktaran Müdür Zoroğlu, "Bakanlığımızca süre uzatımı yapılmayacağı da dikkate alınarak; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile faaliyet gösteren ve Turizm İşletmesi Belgesi bulunmayan tüm konaklama tesislerinin, en geç 28 Temmuz 2022 tarihine kadar Manavgat, Alanya, Kemer ve Kaş ilçelerimizde Turizm Danışma Bürolarımıza; diğer ilçelerde bulunan tesislerin ise İl Müdürlüğümüze Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almak için başvuruda bulunmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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