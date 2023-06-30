Konak İzmir'de 1. ve Türkiye'de 11. oldu

Konak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan 2022 Yılı İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) Araştırması'nda İzmir'de 1'inci, Türkiye'de 11'inci oldu.

Konak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan 2022 Yılı İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) Araştırması'nda İzmir'de 1'inci, Türkiye'de 11'inci oldu.

Konak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2022 Yılı İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) Araştırması'nda, "Birinci Kademe Gelişmiş İlçeler" sıralamasında yer aldı. Türkiye'den 67 ilçenin seçildiği birinci kademede 11. olarak listelenen Konak, kademenin İzmir birincisi oldu.

2022 Yılı SEGE Araştırması'nda ilçelerin sosyo-ekonomik gelis¸mis¸ligˆi, "demografi", "istihdam ve sosyal gu¨venlik", "egˆitim", "sagˆlık", "finans", "rekabetc¸ilik", "yenilikc¸ilik" ve "yas¸am kalitesi" olmak üzere 8 boyutta, 56 değişken kullanılarak değerlendirildi. Değerlendirmede gelis¸mis¸lik skoru verilen ilçelerin kademeleri ve sıralamaları belirlendi. Araştırmaya göre birinci kademede 67, ikinci kademede 173, u¨c¸u¨ncu¨ kademede 175, do¨rdu¨ncu¨ kademede 215, bes¸inci kademede 222 ve altıncı kademede ise 121 ilc¸e yer aldı.

Konak, yapılan incelemenin ardından araştırmanın birinci kademe gelişmiş ilçeler sıralamasına girdi. Konak, Türkiye'den 11., İzmir'den 1. İlçe olarak yer aldı. Konak aldığı skorla, birinci kademeye İzmir'den seçilen 10 ilçe arasında birinci oldu.

"KONAK, İZMİR'İN KALBİ"

SEGE Araştırması'nda ilçelerin şehirleşme oranı, net göç hızı, kişi başına sosyal yardım tutarı, üniversite mezun oranı, kişi başına hekim sayısı, kişi başına belediye gideri, gayrimenkul birim satış fiyatı, atık hizmeti verilen nüfus oranı gibi pek çok değişkenle değerlendirildiğine dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şöyle konuştu:

"Kadim geçmişiyle, tarihi zenginlikleriyle, kültürel dokusuyla ülkemizin önemli ilçelerinden biri olan Konak'ımızın seçildiği kademe ve sıralama bizler için oldukça önemli. Konak'ın hak ettiği hizmeti alması, hemşehrilerimizin hak ettikleri yaşam kalitesine ulaşması için göreve geldiğimiz günden bugüne canla başla çalışıyor ve bunu sağlamak için de ilçemizin tüm paydaşlarıyla, kamu kurumlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle uyum içinde yol alıyoruz. Bu araştırmanın sonuçları aslında bize şunu bir kez daha göstermiştir: Konak İzmir'in kalbidir, İzmir'in kalbi olmaya, şehrin nabzını tutmaya devam edecektir."