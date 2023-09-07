Konak Belediyesi İşçilere Ek Ödeme Yapacak

Konak Belediyesi ile DİSK arasında yapılan görüşmeler sonucunda işçilere ocak ayına kadar her ay seyyanen 1000 TL ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, ocak ayında yapılması planlanan aylık ikramiye artışı da erkene çekildi.

Konak Belediyesi ile DİSK arasında yapılan görüşmelerde işçiyi sevindirecek anlaşma sağlandı. Başkan Abdül Batur, Konak Belediyesi çalışanlarına ocak ayına kadar her ay seyyanen 1000 TL ek ödeme yapılmasına karar verdi. Batur, ocak ayında yapılması planlanan aylık ikramiye artışını da erkene çekti. Ülkede eşi benzeri görülmemiş bir kriz döneminin yaşandığını belirten Batur, "İşçilerimizi yüksek enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu zor zamanları hep birlikte aşmaya çalışmalıyız. Belediyemize, işçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Konak Belediyesi'nde çalışanların yüksek enflasyon karşısında alım güçlerinin düşmesini önlemek, gıdadan akaryakıta her alandaki zam yağmurundan işçileri korumak için ek önlemler alındı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile DİSK Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras ve yönetim kurulu üyeleri, Konak Belediyesi MERBEL Şirket Müdürü Ali Gökdermen ve SODEMSEN (Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası) arasında yapılan görüşmelerden işçi lehine kararlar çıkarak, toplu iş sözleşmesine ek protokol oluşturuldu.

Başkan Abdül Batur, DİSK'le yaptığı görüşmelerin ardından işçiyi sevindirecek kararlara imza attı. Batur, toplu iş sözleşmesi kapsamında ekim ayında yapılacak maaş düzenlemesini beklemeden, işçilere ocak ayına kadar her ay seyyanen 1000 TL net ek ödeme yapılmasına karar verdi. Toplu iş sözleşmesi kapsamında ocak ayında artırılması beklenen ikramiye tutarındaki iyileştirme de erkene çekildi. İşçilerin aylık 4 yevmiye olan ikramiyelerinin 1 Ocak 2024 tarihi beklenilmeden 5'e çıkarılması kararlaştırıldı.

"BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEMİŞTİK"

İşçiyi yüksek enflasyon ve zam yağmurundan korumak için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını belirten Başkan Abdül Batur, "Ülke olarak ne krizlerle boğuştuk ama herhalde böylesini hiç görmemiştik. Mutfaklar yangın yeri. Hepimizin alım gücü ciddi oranda düştü. Pazarlardan, marketlerden alışveriş yapmak cesaret istiyor. Vatandaşımız evine, çocuğuna alacağı, sofrasına koyacağı her şeyin hesabını yapıyordu, şimdi alamıyor. Zeytin, peynir, hatta ekmek lüks oldu. Zamlarla, yüksek enflasyonla artan maliyetler belediyeleri de etkiliyor. Buna rağmen biz belediyemizin şartlarını zorlayarak yaptığımız iyileştirmelerle çalışanlarımızın alım gücünü korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"İŞÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Konak Belediyesi'nde ocak ayında imzalanan toplu sözleşme kapsamında işçilerin maaşlarının düzenlendiğini, sözleşme kapsamında tüm yükümlülüklerin yerine getirildiğini söyleyen Başkan Batur, "İşçilerimizi yüksek enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu nedenle ek önlemler alıyor, sendikamızın taleplerine de sıcak bakıyoruz. Toplu iş sözleşmesi gereği ekim ayında yapılacak düzenleme de işçimizin lehine olacak. Daha sonra ocak ayında yapılacak düzenlemelerde de işçimizin yanında olacağız. Bu zor zamanları hep birlikte aşmaya çalışmalıyız. Belediyemize, işçilerimize hayırlı olsun" dedi.