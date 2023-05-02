Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kahramanlar ve Toros pazar yerlerinde esnafı ziyaret etti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kahramanlar ve Toros pazar yerlerine giderek pazarcı esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşla dertleşen Başkan Batur, ekonomik sıkıntının vatandaşın en önemli sorunu olduğunu belirtti ve değişim gerektiğini vurguladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kahramanlar ve Toros pazar yerlerine giderek pazarcı esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşla dertleşen Başkan Batur, "Kime sorsak konu aynı: ekonomi. Pazaryerlerinden yükselen ses ile görüyoruz ki vatandaşın en önemli sorununun ekonomik sıkıntı olduğu çok açık. Vatandaşın alım gücü düştü, esnafımız kepenk kapatıyor. Bu sistemin iflas ettiğini hepimiz görüyoruz. Artık değişim şart. Hep birlikte bu gidişatı değiştireceğiz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un düzenli olarak gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin bu seferki durağı Kahramanlar ve Toros pazar yeri oldu. Pazarcı esnafına hal hatır soran Başkan Batur, pazar alışverişini yapmaya çıkan vatandaşla da dertleşti. Fiyat artışlarının açıkça görüldüğü pazarlarda esnafın ve vatandaşın gündeminin ana başlığı, alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığı oldu.

VATANDAŞIN EN BÜYÜK SIKINTISI ALIM GÜCÜ

Ekonomik şartlar karşısında ayakta durmaya çalıştıklarını dile getiren vatandaşları dinleyen Başkan Batur, ekonominin ve siyasetin nabzının pazarda attığını dile getirerek, "Pazar yerlerini dolaşırken nabzı anlıyorsunuz. Vatandaş önümüze geçiyor, 'Bu fiyatlar nedir başkanım' diyor. Sorumlu biz değiliz ama bize serzenişte bulunuyor. Vatandaşın en büyük sıkıntısı, alım gücü. Mutfaktaki yangın çok büyüdü. Artık öyle bir noktaya geldik ki insanlar taneyle satın almaya çalışıyor; bir kilo değil de yarım kilo, 250 gram alıp evine götürebiliyor. Pazaryerlerine girmek lazım, siyasetin nabzı orada. Pazar yerlerinden aldığım izlenim, vatandaşın serzenişinin en önemli nedeninin ekonomik sıkıntı olduğu" diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE BU GİDİŞATI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan zamların bir ay sonra eridiğini ve alım gücünün kalmadığını vurgulayan Başkan Batur, halkın kararını verdiğini ve değişim döneminin geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sistemin iflas ettiğini hepimiz görüyoruz. Ekonomik krizin en üst noktaya çıktığı bir süreç yaşadık. Artık bu sistemin bize uygun olmadığını bütün Türkiye biliyor. Sistemi değiştirmemiz lazım. Parlamenter sisteme geçmemiz lazım. Vatandaşın alım gücü düştü, esnafımız kepenk kapatıyor. Bu sistemin iflas ettiğini hepimiz görüyoruz. Artık değişim şart. Hep birlikte bu gidişatı değiştireceğiz."