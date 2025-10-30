KÖMÜRDER Başkanı Polat "yerli kömüre alım garantisi" düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Muzaffer Polat, yerli kömürden elektrik üreten santrallere 31 Aralık 2029'a kadar alım garantisi sağlanmasına yönelik teşvik düzenlemesini büyük memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Polat, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, ithal kaynaklara bağımlılığın azaltılması, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması ve kömür sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin finansal sürdürülebilirliğine destek sağlaması açısından son derece stratejik bir adım olduğunu aktardı.

Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır karşılaştığı cari açık sorununun ana kaynaklarından birinin enerji ithalatı olduğunu belirten Polat, "Petrol, doğal gaz ve ithal kömüre duyulan dışa bağımlılık, enerji maliyetlerimizi ve döviz çıkışını artırmaktadır. Buna karşın yerli kömür üretimimiz, son 5 yılda ülkemizin cari dengesine 50 milyar doların üzerinde net katkı sağlayarak milli ekonomimizin yükünü önemli ölçüde hafifletmiştir. Bu çerçevede yerli kömür, Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve ekonomik bağımsızlığı açısından vazgeçilmez milli bir kaynaktır." ifadelerini kullandı.

Polat, söz konusu düzenlemenin yerli kömür üretiminde artışa, istihdamın korunmasına ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesine güçlü katkılar sunacağına inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yerli kömüre dayalı termik santraller ve kömür işletmelerinde 50 bin doğrudan, 200 bin dolaylı çalışanımızın emek ve alın teriyle ülkemize hizmet etmeye devam ettiğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. KÖMÜRDER olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ile milli enerji hedeflerimize tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade ediyor, sektörümüzün gelişimi ve sürdürülebilirliği adına verilen bu güçlü mesaj için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a ve Bakanlığımızın değerli yönetici ve bürokratlarına en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz."