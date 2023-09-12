Kömür Üreticileri Derneği, yerli kömür üretimine katkı sağlamaya devam edecek

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Muzaffer Polat, yerli kömür üretimine katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi. Polat, yerli kömürün enerjide dışa bağımlılığı azaltmada en istikrarlı ve uygun fiyatlı enerji kaynağı olduğunu belirtti.

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Muzaffer Polat, maden kaynaklarının uluslararası standartlarda ekonomiye kazandırılması hedefi kapsamında yerli kömür üretimine katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Polat, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da ( Ovp ) yer alan madencilik sektörü hedeflerine ilişkin açıklamasında, yıllık yaklaşık 88,7 milyon ton kömür üretimi ve 30 bin istihdamla yerli ve milli kaynakların değerlendirmesine destek olduklarını ifade etti.

Yerli kömürün enerjide dışa bağımlılığı azaltmada en istikrarlı ve uygun fiyatlı enerji kaynağı olduğunu aktaran Polat, yerli kömür üretiminin artırılması, nitelikli kömür üretimi için iyileştirmelerin yapılması, çevre dostu yatırımlarla temiz kömür teknolojilerinin kullanılması yönünde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Polat, sektörde faaliyet gösteren üreticilerin ve paydaşların en önemli hedefinin Türkiye'deki yaklaşık 21 milyar ton kömür rezervini yüksek teknolojiyle buluşturmak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çevreyle uyumlu bir şekilde üretim yaparak sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde bu öz kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için, doğası gereği riskli bir yatırım aracı olan kömür sektöründeki yerli üreticilerin sorunlarının çözülmesi ve iç piyasada ithal kömür karşısında desteklenmesi gerekmektedir. Ekonomi yönetimimizin OVP'de madencilik sektörü için çizdiği rotanın, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme hedefleri ile uyumlu olduğuna inanıyoruz. Programın başarıya ulaşması için sektör olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu bu vesileyle belirtmek isteriz."