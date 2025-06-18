Kömür Üreticileri Derneği'nden Maden Kanunu Değerlendirmesi

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Muzaffer Polat, TBMM Başkanlığına sunulan ve madencilik sektörüne ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin Türkiye'de yapılacak maden yatırımlarının hızlanmasına katkı sunacağını ifade etti.

Polat, yaptığı yazılı açıklamada, Maden Kanunu'nda yapılacak değişikliklere ilişkin teklifte yer alan düzenlemeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kömür sektörünün enerji arz güvenliğinde ve cari açığın azaltılmasında stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Polat, "Maden Kanunu teklifiyle yatırımlar hızlanacak. Madencilik izin süreçlerinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) ruhsat verilmeden önce tamamlanacak olmasını, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri ve izin süreçleri arasında koordinasyonun artırılarak yatırımların hızlandırılmasının amaçlanmasını önemli gelişmeler olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Polat, stratejik ve kritik madenlerin yasal çerçevesinin belirleneceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu madenlere ilişkin acele kamulaştırma imkanı ve stoklama yükümlülüğü getirilmesi öngörülmektedir. Kullanım alanı itibarıyla ve teknolojik gelişmelerle birlikte önemi artan, sanayinin ham madde ihtiyacını karşılayan, askeri amaçlar için kullanılan, ulusal güvenlik ve ekonomik refah için kritik rol oynayan, büyük ölçüde cari açığa sebebiyet veren stratejik ve kritik madenlere özgü düzenlemeler yapılmasını, milli menfaatlere ve kamu yararına uygun olduğunu düşünüyoruz."

Kömürün sanayi devrimi sonrası ülkelerin kalkınmasında, sanayinin gelişmesinde ve ekonomi döngüsünde en temel yapı taşlarından biri haline geldiğini belirten Polat, kömürün son 50 yılda önemli bir enerji kaynağı olarak ülkelerin enerji sistemlerinde rol aldığını ifade etti.

Polat, çevre ve iklim değişikliğine yönelik politikalar uygulayan ve kömürden uzaklaşma çağrıları yapan Avrupa ülkelerinin doğal gaz arzında sıkıntı yaşadıklarına ve alternatif kaynak arayışı sürecinde yerli kömüre geri dönme kararı aldıklarına dikkati çekti.

Nisan ayında İspanya ve Portekiz'de geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığını anımsatan Polat, bu durumun sürekli ve güvenilir üretim yapabilen enerji kaynaklarının sistemdeki önemini bir kez daha gösterdiğini aktardı.

Polat, esnek yapıları ve istikrarlı çalışmaları sayesinde kömüre dayalı baz yük santrallerinin bu gibi dengesizliklerin önlenmesinde önemli görev üstlendiğine işaret ederek, "Kanun teklifinin ' Türkiye Yüzyılı'nda Büyük Türkiye Vizyonu' ile belirlenen hedeflere ulaşabilmek bakımından hem kamu yararı hem de yatırım iklimini gözeten bir düzenleme olduğunun altını çiziyor, her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.