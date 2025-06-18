Kömür Madenleri Güneş Enerjisine Dönüşüyor: Küresel Kapasite Artışı Bekleniyor

Dünyada kapatılan kömür madenlerinin yerine güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulmasının, küresel güneş enerjisi kapasitesini yüzde 15 artırabileceği hesaplanıyor.

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Global Energy Monitor'un (GEM) Küresel Kömür Madeni Takipçisi verileri temel alınarak hazırladığı analize göre, 2020'den beri faaliyetleri durmuş veya devre dışı kalmış durumda olan 312 açık kömür madeni bulunuyor.

Bu madenler, neredeyse Lüksemburg büyüklüğünde 2 bin 89 kilometrekarelik bir alan kaplıyor ve 103 gigavatlık GES kurulumu için potansiyel alan oluşturuyor.

Ayrıca, dünyada 2030'un sonuna kadar rezervlerin tükenmesi veya madencilik ömrünün dolması nedeniyle kapatılması muhtemel toplam 3 bin 731 kilometrekarelik maden alanı daha tespit edildi. Bu madenlerin kapatılması durumunda, bu alanlara da ek olarak 185 gigavat kapasiteli GES kurulabilir.

Böylece, toplam 446 kömür madeni ve 5 bin 820 kilometrekarelik kapatılmış veya devre dışı kalmış maden arazisi, güneş enerjisine dönüştürülmek için uygun olabilir. Rapora göre, bu dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi halinde, küresel güneş enerjisi kurulu gücünün yüzde 15'ine denk gelecek 300 gigavatlık güneş enerjisi kapasitesi oluşturulabilir.

Bir başka deyişle, söz konusu potansiyel güneş enerjisi kapasitesi Almanya büyüklüğünde bir ülkenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek seviyede bulunuyor.

Çin "kömürden güneşe dönüşüme" başladı

GEM'in verilerine göre, Çin'de 14 gigavat kapasiteli 90 "kömürden güneşe dönüşüm" projesi ve planlama aşamasında 9 gigavatlık 46 proje bulunuyor.

Avustralya, ABD, Endonezya ve Hindistan'dan oluşan 4 büyük kömür üreticisi ülke ise, bu dönüşüm potansiyelinin neredeyse dörtte üçüne sahip.

Bu dönüşüm, sadece dünyanın 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma hedefine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda madencilik sonrası oluşan çevresel sorunların giderilmesi için ekonomik bir teşvik de sunuyor.

Rapora göre, kömürden güneşe geçiş yapılan sahalarda 259 bin 700 kalıcı iş ve 317 bin 500 geçici veya şantiye işi imkanı bulunurken, bu rakam, kömür sektörünün 2035'e kadar kaybedeceği iş gücünden daha yüksek. En büyük potansiyel, kömür üretiminin yoğun olduğu Avustralya, Endonezya, ABD ve Hindistan gibi ülkelerde bulunuyor.

GEM Başkan Yardımcısı Ryan Driskell Tate, kömür şirketlerinin iflas ederek çalışanları işten çıkardığını ve bu durumun ardında enkaz bırakan sonuçlar doğurduğunu dile getirerek, "Ama bu kullanılmış kömür sahaları, temiz enerji geleceği için büyük bir potansiyele sahip. Bu dönüşüm zaten başladı. Şimdi ihtiyacımız olan, doğru teşvik karışımıyla bu bölgelerde yeni nesil güneş enerjisi yatırımlarını hayata geçirmek." ifadelerini kullandı.

Global Energy Monitor Enerji Dönüşüm Takipçisi Proje Yöneticisi Cheng Cheng Wu da rapora ilişkin değerlendirmesinde, kömürün "mirasının toprağa kazındığını" belirterek, "Ancak bu miras geleceğimizi tanımlamak zorunda değil. Kömür madenlerinden güneş enerjisine geçiş başladı ve bu potansiyel Avustralya, ABD, Endonezya ve Hindistan gibi büyük kömür üreticilerinde açığa çıkarılmaya hazır. Bu dönüşüm, arazi rehabilitasyonu, yerel istihdam ve temiz enerji üretimini tek bir stratejide birleştiren nadir bir fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.