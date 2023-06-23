Kompresör ithalatında tarife kontenjanı uygulanacak

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İzobütan için hermetik pistonlu soğutma kompresöründe 49 bin 308, soğutucu olarak izobütan için hermetik pistonlu soğutma kompresöründe 98 bin 935, rotatif tip komresörde 500 bin adetlik tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak.

Kompresör ithalatında tarife kontenjanı uygulanması kararlaştırıldı.

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarife kontenjanı, izobütan için hermetik pistonlu soğutma kompresöründe 49 bin 308, soğutucu olarak izobütan için hermetik pistonlu soğutma kompresöründe 98 bin 935, rotatif tip komresörde 500 bin adetlik tarife kontenjanı açıldı.

Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak.

Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca ithalat lisansı düzenlenecek.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığının, "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlendi.

Söz konusu düzenlemeler, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.