Kompen, yeni sızdırmaz sürme serisi ile sektördeki talebi karşılamaya çalışıyor

Bera Holding'in kuruluşu olan Kompen, yurt içinde faaliyetlerini sürdürürken, yurt dışı faaliyetlerine de hız verdi. Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, yeni sızdırmaz sürme serileri ile sektördeki talebi karşılamaya çalıştıklarını belirtti. İnşaat sektöründeki küçülme nedeniyle ihracata yönelen Kompen, İtalya pazarında hazır doğrama üretimlerine devam ediyor ve Avrupa'da yeni pazar araştırmaları yapıyor.

Bera Holding'in kuruluşu olan Kompen, yurt içinde faaliyetlerini sürdürürken, yurt dışı faaliyetlerine de hız verdi.

Bera Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, geçen yıl sonunda üretime alınan ve bu yıl piyasaya sürülen sızdırmaz sürme serileri Hyperline ile sektörde önemli bir açığı kapatacaklarını belirterek, "Son yıllarda ülkemizde oldukça talep gören sürme serilerin yaşam alanlarına kattığı değer nedeni ile geliştirdiğimiz yeni sızdırmaz sürme serimiz ile sektörde bu konuda artan talebi karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Küçükşehir, özellikle sahil bölgelerinde tercih edilen sürme serilerin fonksiyonel olması ve dar alanlarda yaşanan problemleri ortadan kaldırdığını belirterek, "Yeni sürme serimiz hava, su, ses ve sızdırmazlık yönünden sektördeki benzerlerinin neredeyse en iyisi." açıklamasında bulundu.

İnşaat sektörünün Türkiye'de küçülmeye devam etmesinin kendilerini ihracata yönelttiğini aktaran Küçükşehir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2022 yılını yüzde 8'in üzerinde bir küçülmeyle kapatan inşaat sektörü son 5 yıldır küçülmeye devam ediyor. Sektör en son 2017 yılında yıllık bazda büyüme kaydetti. 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında küçülmeye devam eden inşaat sektörünün, 2023 yılı için konut sektöründe oluşan açık ve konut sahiplik oranlarının düşmesi nedeniyle büyüme beklentileri vardı. Ancak bu durumu yaşanılan iki olumsuz olay etkiledi. Şubat ayında yaşadığımız deprem afeti buna olumsuz etki yaparken, diğer tarafta da maliyetlerde pandemiden bu yana yaşanan ciddi artışlar inşaata olan talep ve konut edinmenin maliyetlerini ne yazık ki çok çok yukarı çıkarmış oldu. Bu da inşaata olan talebi olumsuz etkiledi. Zaten Türkiye'de inşaatın çok güçlü olduğu yıllara baktığımızda kredi oranlarıyla, konut satışları ve inşaat sektörü büyüme rakamları arasında bir ilişki görmek mümkün. Bu anlamda da daralan kredi kaynakları ve artan inşaat maliyetleri bu durumu olumsuz etkiledi diyebiliriz."

İhracatta yeni pazar arayışlarının devam ettiğini bildiren Küçükşehir, geçen yıl girdikleri İtalya pazarına hazır doğrama üretimlerinin devam ettiğini ve Avrupa'da yeni pazar araştırmalarının sürdüğünü ifade etti.

Dış Ticaret Müdürlüğü'nün geçen hafta yaptığı Avrupa pazar araştırma faaliyetleri kapsamında İtalya ve San Marino seyahatlerine de değinen Küçükşehir, "İtalya sınırları içerisinde yer alan ve dünyanın süregelen en eski devletlerinden biri olan San Marino Cumhuriyeti'nin Endüstri Bakanı Fabio Righi'yi ziyaret ederek, San Marino'da yatırım fırsatları konusunda istişarelerde bulunduk. Özellikle Güney Amerika ülkeleri Şili, Bolivya, Peru ve Kolombiya'ya ihracat çalışmalarına da hız verdik." şeklinde konuştu.