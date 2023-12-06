Kombi Şikayetleri Artış Gösterdi

Şikayetvar, kombiyle ilgili en çok çözüm beklenen konuları derledi. Kombi tamiratında servislerin garanti şartlarını göz ardı etmesi en çok şikayet edilen konu olurken şikayetler, bir önceki aya göre Kasım ayında yüzde 195 artış gösterdi.

Şikayetvar, kombiyle ilgili en çok çözüm beklenen konuları derledi. Kombi tamiratında servislerin garanti şartlarını göz ardı etmesi en çok şikayet edilen konu olurken şikayetler, bir önceki aya göre Kasım ayında yüzde 195 artış gösterdi.

Çözüm platformu Şikayetvar, yurt genelinde soğukların iyiden iyiye hissedildiği şu günlerde kombiyle ilgili en çok şikayet edilen konuları açıkladı. Platform tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki ay ile kıyaslandığında Kasım'da şikayetler yüzde 195 artış gösterdi. 2022'nin ilk 11 ayı ile 2023'ün aynı dönemi karşılaştırıldığında ise şikayetlerin yüzde 21 yükseldiği gözlemlendi.

KOMBİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLER KASIMDA ZİRVE YAPTI

Verilere göre, 2022'nin Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarıyla 2023'ün aynı dönemi karşılaştırıldığında kombi sektöründe şikayet artış oranı yüzde 21 artış gösterdi. Açıklamaya göre 2023'ün Ekim ayında 442 olan şikayet sayısı Kasım ayında yüzde 195 şikayet artış oranıyla bin 315'e yükseldi.

Kombiyle ilgili en çok şikayet edilen konular şöyle oldu:

"Kombi tamiratında servislerin garanti şartlarını göz ardı etmesi ve arızaları garanti kapsamında değerlendirmemesi,

Kombi kurulumunda ve bakımında servislerin fazla ücret talep etmesi,

Kombiden sıcak su gelmemesi,

Servisin gelmemesi ya da randevu saatine uyulmaması,

Kombinin su akıtması,

Kombinin gürültülü çalışması,

Yedek parça için uzun süre bekletilmesi,

Garanti süresinin uzatılmasında vaat edilen şartların kombi bozulunca uygulanmaması,

Firmanın adı kullanılarak açılan sahte servislerin müşterileri mağdur etmesi ve firmalarının bunu önleyememesi,

Kombi arızalarının defalarca tekrar etmesine ve arızanın çözülmemesine rağmen değişim veya iadenin yapılmaması."