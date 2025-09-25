Kombi Bakımında Korsan Servislere Dikkat!

Havaların soğumaya başlamasıyla kombi bakım dönemi gelirken, tüketicilerin korsan servislere karşı dikkatli olması öneriliyor.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Isıtma Cihazları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ekrem Erkut, kombilerin güvenli kullanımı için düzenli bakım yaptırmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Erkut, "Doğal gazla çalışan cihazlar oldukları için kombilerin yanı sıra merkezi ısıtma sistemleri ve doğal gaz sobaları gibi tüm gaz yakan cihazların her yıl yaz döneminde, markanın yetkili servisleri tarafından bakımdan geçirilmesini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Düzenli bakım yaptırılmanın olası gaz ve elektrik kaçaklarının önüne geçerek güvenliği artırdığına dikkati çeken Erkut, "Kombi daha verimli çalışır, doğal gaz tasarrufu sağlanır. Soğuk kış günlerine hazırlıklı olunur, arıza riski düşer, cihaz ömrü uzar ve beklenmedik hizmet kesintileri önlenir." dedi.

Erkut, enerji verimliliği açısından en kritik konunun ısı kaybının önlenmesi olduğunu vurgulayarak, tüketicilere şu önerilerde bulundu:

"Kapı, pencere, çatı ve duvarlarda yalıtım eksikliği varsa mutlaka iyileştirme yapılmalı. Çatılardan kaynaklanan ısı kaybı yüzde 20'ye kadar çıkabilir. Termostatik radyatör vanaları kullanılarak her odanın sıcaklığı ayrı ayrı kontrol edilebilir, net tasarruf sağlanır. Oda termostatı ve dış hava sensörü kullanımıyla kombi, yalnızca ihtiyaç duyulan zamanlarda devreye girer ve enerji tüketimi optimize edilir.

Yalıtımın mümkün olmadığı binalarda radyatör arkasına yerleştirilecek ısı yansıtıcı paneller düşük maliyetle etkili bir çözüm sunar. Oda sıcaklığını 1 derece düşürmek, yaklaşık yüzde 6 oranında yakıt tasarrufu sağlar. Yoğuşmalı kombiler de yüksek verimlilikleri sayesinde doğal gaz tüketiminde yüzde 25-30 oranında tasarruf sağlıyor."

Kombiyi kısa aralıklarla sürekli açıp kapatmanın hem enerji tüketimini artırdığını hem de cihaz ömrünü kısalttığını söyleyen Erkut, bunun yerine kombiyi düşük ayarda sürekli çalıştırmanın daha verimli kullanım sağladığını dile getirdi.

???????- "Tesisat ve montaj hizmetleri yetkin firmalardan alınmalı"

Erkut, oda termostatı ve zaman programlayıcılar sayesinde kullanıcıların evde oldukları saatleri planlayarak gereksiz çalışmayı önleyebileceğine dikkati çekerek, gece modu gibi fonksiyonların da enerji tasarrufuna katkıda bulunduğunu kaydetti.

Tüketicilerin kombi satın alırken dikkat etmesi gerekenlere değinen Erkut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kombi seçiminde binanın yalıtım durumu, kullanım alanının büyüklüğü ve kat sayısı, ısı kaybı hesapları ve mevcut tesisat altyapısı gibi kriterler göz önünde bulundurulmalı. Bu değerlendirmelerin uzman mühendislik firmaları tarafından yapılacak keşifler sonucunda belirlenmesini tavsiye ediyoruz. Ayrıca kombilerin ortalama ömrünün 10-15 yıl olduğu dikkate alınarak, yetkili servis ağı, yedek parça erişimi ve satış sonrası hizmet kalitesi mutlaka değerlendirilmeli. Cihazla birlikte tesisat ve montaj hizmetlerinin de yetkin firmalardan alınması, sistemin sağlıklı çalışması açısından kritik öneme sahip."

"Hizmet sonunda markaya ait servis hizmet formu mutlaka talep edilmeli"

Erkut, bakım ve onarım hizmetlerinin yetkili servisler aracılığıyla alınması gerektiğini vurgulayarak, "Tüketiciler, internet aramalarında karşılarına çıkan servislerin gerçekten yetkili olup olmadığını kontrol etmeli, mümkünse markaların resmi internet sitelerinden veya çağrı merkezlerinden bilgi almalı. Hizmet veren servis teknisyenin yetkili servis kimliği istenmeli, hizmet sonunda markaya ait servis hizmet formu mutlaka talep edilmeli." diye konuştu.

Korsan servislerin hem cihazın güvenliğini hem de kullanıcıyı riske atabileceğini aktaran Erkut, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "www.servis.gov.tr" (SERBİS) platformu sayesinde tüketicilerin aradıkları markaya ait yetkili servis bilgilerine güvenle ulaşabileceğini söyledi.