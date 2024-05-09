KOMATEK 2024 Fuarı İstanbul'da Gerçekleştirilecek

17. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı (KOMATEK), 29 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) tarafından fuara ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, fuarın yüksek katılımcı sayısına ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Akgün, uluslararası fuarların, ülkelerin ve şehirlerin kalkınmasında, ticaretinde ve kültür alışverişinde çok önemli rol oynadığını vurgulayarak, "İMDER olarak ana destekçi ve İSDER olarak destekçisi olduğumuz KOMATEK 2024 Fuarı, 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi'nde 17. kez kapılarını ziyaretçilerine açacaktır. İstanbul, 16 milyon nüfusu ve tarihi konumuyla sadece Türkiye'nin değil, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri gibi birçok bölgenin en önemli sanayi yerleşimidir." diye konuştu.

Akgün, sektördeki firmaların makine satışında, 2023'te önceki yıllara kıyasla yurt içi pazarda rekor seviyelere ulaştığını aktardı.

İş ve inşaat makineleri sektöründe 2022'de yaklaşık 12 bin adet olan iş ve inşaat makineleri iç pazar satış rakamının 2023'te 15 bine çıktığını dile getiren Akgün, şu bilgileri verdi:

"Bu yılın ilk çeyreğinde ise iş ve inşaat makineleri sektöründe iç pazarda 3 bin 336 adet makine satıldı. Kovid-19 salgını döneminde biriken taleplerin karşılanması, deprem felaketinin ortaya çıkarmış olduğu ani makine ihtiyacı ile motor faz geçişi gibi sektörümüzün yeşil dönüşüme ayak uydurmasını sağlayacak değişiklikler, yani yeşil dönüşüm de makine satışlarının artışında etkili oldu. Sektördeki firmalar aynı zamanda ihracatta da rekor kırarak yaklaşık 2,26 milyar dolar ihracat yaptı."

Nadir Akgün, sürdürülebilir ve temiz üretim teknolojilerini de benimsediklerini, geleceğin makinelerine yatırım yaptıklarını anlatarak, son dönemde iş makinesi operatörlerinin eksikliğine ilişkin de bilgi verdi.

"İstif makineleri sektöründe güçlü satış rakamları var"

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş da fuarda 50 bin ziyaretçinin katılımını öngördüklerini, motor teknolojilerindeki gelişmeler, yeni makine ve teknolojileri de tanıtma fırsatı bulacaklarını anlattı.

Bu alanda, yurt içinde yaklaşık 10 milyar dolar ticaret hacmi bulunan ve her yıl 3-4 milyar dolar seviyelerinde ihracat gerçekleştiren sektörlerin çatı kuruluşları olduklarını kaydeden Karataş, istif makineleri sektöründe güçlü satış rakamları olduğunu, ihracatın artma eğilimini sürdürdüğünü, bunda ertelenmiş taleplerin etkisi ve tüketicilerin satın alma taleplerini öne çekmesinin etkisi olduğunu ifade etti.

Geçen yıl istif makineleri sektörü ihracatının 2022'ye göre yüzde 23,1'lik artış göstererek 771 milyon dolar seviyelerine çıktığını dile getiren Karataş, "İstif makineleri sektörünün bütünleyici alt sektörleri dahil edildiğinde bu rakamın yaklaşık olarak 1 milyar dolar seviyelerine ulaştığını söyleyebiliriz. İyi eğitimli ve kalifiye mühendislerimizin ürettiği üstün kaliteli makineler sayesinde küresel rekabette önemli bir oyuncuyuz." diye konuştu.