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Komagene, Türkiye'nin En Büyük Franchise Markası Oldu

Komagene, Türkiye'nin En Büyük Franchise Markası Oldu
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Ekonomist dergisi 2024 yılında Türkiye'nin en büyük 100 franchise markasını açıkladı. Komagene, 3 bin 50 şubesiyle listede ilk sırada yer aldı ve fast food sektörünün ardından tüm franchise sektörünün lideri konumuna yükseldi.

Ekonomist dergisi son sayısında Türkiye'nin en büyük 100 Franchise markasını açıkladı. Derginin 2024 yılı araştırmasına göre Komagene, 3 bin 50 şubesiyle ilk sırada yer aldı.

Ekonomist dergisi son sayısında Türkiye'nin en büyük 100 Franchise markasını açıkladı. Derginin 2024 yılı araştırmasına göre Komagene, 3 bin 50 şubesiyle Türkiye'nin 1 numaralı franchise markası oldu. Marka, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı iki katına yükseltti. Komagene 2024 yılının ilk 6 ayında da 2 bin 758 şubesiyle birinci sırada yer alıyordu. Son araştırma sonuçlarına göre Komagene yaklaşık 300 yeni şube daha açtı.

Ekonomist dergisinin araştırmasını değerlendiren Komagene Genel Müdür Yardımcısı Semiha Demiral, sonuçların kendileri için sürpriz olmadığını ancak çok mutlu olduklarını söyledi. Franchise da Türkiye'nin 1 numaralı markası olmanın sorumluluklarını daha da artırdığını belirten Demiral, "Bu başarının gerçek sahibi olan çalışanlarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize ve bizleri bugünlere getiren tüketicilerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda fast food sektörünün 1 numarası olduklarını, 2024'ten itibaren ise tüm franchise sektörünün lideri konumuna yükseldiklerini söyleyen Demiral şunları söyledi: "Komagene'nin olmazsa olmaz ilkeleri var, çok büyük hedefleri var. Çiğ köftenin geleneksel tadını koruyarak en lezzetli ve en kaliteli şekilde tüketiciye sunmak gibi. İşte biz buna inandık. 19 yıldır da bu inancımızı hayata geçirmek için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bu azim Komagene'yi önce Türkiye'nin 1 numaralı fast food markası yaptı sonra da 1 numaralı franchise markası haline getirdi."

Demiral bundan sonraki hedeflerinin çiğ köftenin küresel bir tat olarak anılmasını sağlamak olarak açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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