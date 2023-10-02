Koluman Otomotiv, Karbon Saydamlık Projesi'nde TÜRKAK Akreditasyonlu Kurumsal Karbon Ayak İzi Doğrulamasını aldı

Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş., sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk vizyonuyla Karbon Saydamlık Projesi - CDP (Carbon Disclosure Project) raporlaması kapsamında TÜRKAK Akreditasyonlu Kurumsal Karbon Ayak İzi Doğrulamasını almaya hak kazandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik kavramlarına öncelik veren Koluman Otomotiv, Karbon Saydamlık Projesi kapsamında belirlenen kategorilerdeki sera gazı salınımlarını şeffaf bir şekilde raporladı. Bu kategorilendirmeler, direkt emisyonlar, ithal enerjiden kaynaklı emisyonlar, taşımacılıktan kaynaklı emisyonlar, kullanılan ürün/hizmetten kaynaklı emisyonlar, ürün kullanımından kaynaklı emisyonlar ve diğer emisyonlar şeklinde gerçekleştirildi. Bu doğrultuda Karbon Saydamlık Projesi - CDP (Carbon Disclosure Project) raporlaması kapsamında TÜRKAK Akreditasyonlu Kurumsal Karbon Ayak İzi Doğrulamasını almaya hak kazandı. Türkiye genelinde bu prestijli doğrulamayı alan ikinci kuruluş ve otomotiv sektöründe ise bu sertifikayı alan ilk firma oldu."

'AMACIMIZ SEKTÖRDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNCÜSÜ OLMAK'

Koluman Otomotiv Genel Müdürü Cengiz Adak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir bir gelecek için yeşil dönüşüme büyük bir önem veriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 'Green Team' kurarak tüm süreçlerimizi kontrol altına aldık. Amacımız, çevresel etkiyi en aza indirirken sektörde sürdürülebilirliğin öncüsü olmak" dedi.